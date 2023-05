Hva er de 10 beste spillene gjennom tidene? Et panel av spesialister stemte, og det er overraskelser!

Har du noen gang lurt på: Hvilket er tidenes beste videospill? I årevis har utviklerne lenket klassikerne, og noen videospillverk har gått over i historien. Nettmagasinet GQ fikk nylig ideen om å be om mening fra eksperter på området i et forsøk på å lage en liste over de 100 beste videospillene i verden. Med hjelp av over 300 spilljournalister, utviklere, streamere og andre industripåvirkere kompilerte GQ denne listen som fikk folk til å snakke!

En Nintendo-klassiker på toppen av listene

På toppen av denne rangeringen av de 100 beste videospillene gjennom tidene er klassikeren The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Mens Tears of the Kingdom nettopp har blitt utgitt, fortsetter det første opuset til Nintendo Switch-lisensen å skinne. Siden opprettelsen på 1980-tallet, Links eventyr har aldri sviktet i å få et sterkt fellesskap.. Legend of Zelda-trenden er fortsatt langt fra over.

«Nydelig Nintendo Switch-lanseringsspill endret måten mange så på opplevelser i åpen verden. Stor i størrelse, dypt systemisk, med en fullstendig frisinnet tilnærming til utforskning, kamp og gåter. Få spill matcher bredden når det gjelder muligheter for eksperimentell spilling og få gir spilleren en slik følelse av autoritet over sine egne oppdagelser. Oppfølgeren, Tears of the Kingdom, har ganske mye å kreve.» GQ Magazine



Her er en topp 1 som definitivt viser den kolossale innflytelsen Nintendo har rundt om i verden. Den japanske utvikleren har grunn til å være stolt av sin videospillklump. Vil den siste delen av Links epos gjøre det bedre enn forgjengeren? i spillernes hjerter?

En omdiskutert topp 100

I denne tighte topp 100 finner vi flotte videospillklassikere på pallen som The Last of Us (2013) på andreplass og den mytiske Tetris på tredjeplass. Videre er The Witcher 3: Wild Hunt på femteplass, eller Resident Evil 4 (2005) på ellevteplass. Som du vil ha forstått, er de høyeste plassene reservert for klassikerne som vil ha noe å være enig med alle … selv om.

I kommentarene til et Twitter-innlegg om det, tilbakemeldingene er veldig blandede. Mange beklager tilstedeværelsen av Pokémon, Street Fighter eller til og med Mario-spill i topp 10. Fans av retroproduksjoner er triste over å ikke se utseendet til store klassikere som Pac-Man eller Space Invaders. Som hva, selv med en rangering på 100 spill, Det er umulig å tilfredsstille alle! I mellomtiden inviteres spillere også til å dele sine topp 10, selv om den ikke samsvarer med den laget av GQ.