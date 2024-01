Hva er de beste tilkoblede vektene? Her er vårt utvalg og vår kjøpsguide.

Tilkobling : Mens de fleste vekter kobles til via Bluetooth eller Wi-Fi, er ikke alle nødvendigvis kompatible med smarttelefonen din.

Kompatibilitet med andre enheter – Hvis du bruker annet helsesporingsutstyr (aktivitetsmålere, tilkoblede klokker osv.), kan appen på visse skalaer synkronisere med disse enhetene for en optimalisert sporingsopplevelse.

Batteriets varighet : Vær oppmerksom på vektens autonomi for å unngå å bytte batterier for ofte.

Datasikkerhet – Sørge for at vekten og appen oppfyller standarder for datasikkerhet og beskyttelse av personopplysninger.