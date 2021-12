Hva er de mest stjålne seriene i år?

TorrentFreak-siden deler rangeringen av årets mest piratkopierte serier. Identiteten til kjendisen for den aktuelle serien, men et problem for sidene.

Siden fullføringen av Game of Thrones, Serien som toppet listene i mange år, Disney + har gitt ut flere nye kreasjoner som har tiltrukket pirater som ikke vil abonnere på abonnementet.

Fem Disney-verk i 10 serier. Eller mer presist Marvel. Faktisk har TV-versjonen av det populære «Marvel Cinematic Universe» tiltrukket seg publikum, og den burde være tilbake i 2022.

Som et resultat klarer Netflix bare to serier på rangeringen, Og til alles overraskelse er ikke dette en blekksprutkjemo eller La Casa de Papallo. TorrentFreak, med sitt beregningssystem, støtter episoder som avsløres av episode etter episode, og forhindrer hele sesongen i å komme inn i serierangeringene som vil bli utgitt samtidig. Men hvis de gjør det, vil La Casa de Papel være på 5. plass og Squid Game vil være på topp 10.

Til slutt, Vi introduserer Amazon Prime Video og Apple TV + med to episke verk: henholdsvis Foundation og La Roue du Temps.

Her er hele rangeringen :