Den første dagen på den norske dagen inneholdt en serie presentasjoner som påminner delegatene om viktige naturlige og kulturelle opplevelser som finnes i et av Europas favorittmål. Foredragsholderne ga også litt innsikt i landets tidsbegrensninger og gjenopptakelse av reiseaktiviteter samt relaterte forhold. Den andre dagen ga europeiske skipsledere og utvalgte mediarepresentanter anledning til å delta på virtuelle en-til-en-møter med norske havne- og målledere. Den tredje dagen (11. mai) er igjen den andre dagen for USA-baserte skipsforvaltere og magasiner.

1. mai 2021 innførte den norske regjeringen reviderte internasjonale skipsanløp, som forventes å effektivt avbryte sommersesongen med restriksjoner som gjelder fram til september. Dagsdeltakerne virket imidlertid optimistiske om at 2021 kunne reddes delvis av en sterk vinter, som ble dramatisk populær i årene før utbruddet.

Til tross for fraværet av skip, fortsetter utviklingsprosjekter for infrastruktur og kystturisme uhindret under suspensjonen av norske havner og steder.

Etter at store skipsoppdrag var fullført, har visningen om å ankomme Arendt med skip blitt betydelig forbedret. Det nylig renoverte indre køkomplekset som går til pollen, ser veldig imøtekommende ut og gjenoppretter den vakre pausen jeg husker mest under byvandringen.

Nylige utgravninger ved havnen i Mo I Rana, hjemmet til The Man from the Sea (en granittsteinsskulptur av den engelske kunstneren Anthony Gormley), har økt tilgjengeligheten til 10 meter. Mens retningslinjene for 2000 passasjerer er i kraft, kan unntak fortsatt være omsettelige etter at Saga Cruise ble godkjent for å gå til kai med 2700 passasjerer i fjor. Dessverre avbrøt epidemien dette besøket.

Som alle steder i Norge er det mange aktiviteter å underholde, utdanne eller på annen måte inspirere tilreisende. De mest populære aktivitetene i nærheten er ofte utendørs, noe som kan skyldes oppdagelsen av det naturlig dannede marmorslottet Marmorslotte.

Utgravninger pågår også i Bodø, som vil gi en minimumsavstand på 9,5 meter og et vendepunkt på 450 meter når den er ferdig senere i år. Havnen i Bodo har plass til opptil tre cruiseskip (fire, inkludert et fartøy reservert for Hardigurutan) og gir kystkraft for små fartøy gjennom NG3-forbindelsen.

I 2019 var Bode privilegert å bli den europeiske kulturhovedstaden i 2024, som fortjener anerkjennelse for kommunens eksplisitt rike arv. Visit Poto utvikler for tiden en samling kulturelle konsepter for å feire denne prestasjonen, inkludert noen spesielle arrangementer i forbindelse med den slående fossekonserthallen. Før det blir det samlet inn en ny samling kystturer for den kommende vinteren.

Restriksjoner på tilgang til UNESCOs verdensarv Ford fortsetter å bli skjerpet, men foreløpig er tilgangen til Hortensford veldig grei. Heldigvis har forespørselen om en tur til Etford tatt et nytt stort sprang ved å åpne en spektakulær flytende bro over regionens mest spektakulære foss, Weringfossen. Den enestående utsikten over det tordnende vannet belønner de modige reisende som er klare til å modige de 99 trinnene som forbinder dalen.

Å trene sinn og sanser under et besøk til den nye Ravenhart Hortanger kan gjenopprette et mer svakt hjerterytme, som er en fullverdig vikingopplevelse på en kort spasertur fra havnen.

Det var aldri overfylt i Christianund, men Griffins voksende lidenskap, høyt verdsatte øyattraksjon, ville være nok til å utløse en liten bølge av nye reiseinvitasjoner. En tur-retur båttur fra Christiansund tar 3,5 timer, inkludert 1,5 timer å utforske øya. Havne- og bytjenestemenn har vært aktivt involvert i forberedende arbeid for å beskytte helsen og sikkerheten til reisende som kommer tilbake til landet.

I Bergen er Ulriken 643 taubaneoppgradering og utvidelse av topprestauranten nesten fullført, og Pimuseit I Bergen forventer å ønske et tiende museum velkommen til gruppen.

På 634 meter er Ulriken den høyeste av de syv toppene rundt Bergen. Fra midten av august vil den oppdaterte taubanen føre 50 passasjerer til toppen på under fem minutter. En gang på toppen kunne reisebesøkende gå til restaurantanlegget, som har doblet seg, og har nå en privat salong med plass til opptil 200 personer og en spisestue. Ulriken har oppdatert 643 kart og stier for å forbedre fjellopplevelsen.

Bergen har museer og andre kulturelle steder. Bimseed forvalter ni av byens mest berømte museer, og Brannmuseet åpner snart senere i år. Fasilitetene har et annet perspektiv på Bergen gjennom tidene – fra The Leprosy Museum til magien til Brigens Museum. Men min personlige preferanse er Old Bergen Museum, som tilbyr et “pust av nostalgi” for å vandre rundt i det som en gang var Europas største treby.

Den norske dagen fremhever også fremveksten av Echersent som et nytt reisemål 75 kilometer sør for Stavanger, som tilførte mange flere til fremtidig norsk reise. Acresund er godt egnet for små skip med 200 passasjerer, med et 200 meter fartøy i sentrum.

Ecclesiast er stolt av sine fargerike trehus og enetasjes fyr og er beundringsverdig for det nærliggende ville, månelignende landskapet, noe som førte til anerkjennelsen i 2015 som et UNESCOs globale geopark. Den tempererte byen tilbyr et bredt utvalg av kystreisealternativer, inkludert dramatiske landskap mot sør langs Nordsjøveien, og du kan se stor kontrast i landskapet og den landinduserte kulturen innen relativt kort avstand. Mer aktive reisende kan like en av de mange turene som fører til dramatiske fotomomenter, inkludert den litt morsomme navnet Trollbiken.

