Hva er de virkelige argumentene for suksess mot Apple, Samsung og Oppo?

Det kinesiske selskapet Xiaomi ønsker å vinne mot Apple og iPhone 13 Pro Max, Samsung og så videre Galaxy S22 UltraEller Oppo og dens Finn X5 Pro. Men for å bokse i tungvektsdivisjonen er det essensielt å ha argumenter utover ambisjoner. I avisen, den Xiaomi 12 Pro Kampen ser ut til å være en perfekt utfordring mot Jagannaths. Men er det verdt det? For å finne det ut testet «20 Minutes» den i flere uker. Dømmekraft!

Fullskjerm og lydområde

Xiaomi, som er kjent for sine veltilpassede smarttelefoner til lave priser, vil uten tvil også ønske å spille i de store ligaene. Xiaomi 12 Pro er et bevis på dette, den har et fantastisk teknisk ark.

Når vi først er i hånden, blir vi umiddelbart fascinert av den imponerende 6,73-tommers skjermkvaliteten til denne 5G-smarttelefonen. WQHD + (3200 x 1440 piksler), som også kan tilpasses. Denne spesifikasjonen lar deg endre oppløsningen på skjermen fra 60 Hz til 120 Hz: jo mer videoinnholdet endres, jo høyere visningsfrekvens. Effekt: Økt flyt, noe som er viktig for videospill.

Xiaomi 12 Pro er en av de mest begavede 5G-smarttelefonene fra våren 2022. – XIAOMI

Xiaomi 12 Pro-skjermen tilbyr svært lyse, toniske farger, og dobles med støtte for fire høyttalere. Det er det … ørene etter øynene er magien. Hensikten med lydgjengivelsen øker. Men kvaliteten på bassen har overrasket oss i den grad at den er bedre utviklet på smarttelefonen. Som et resultat liker vi å se favoritt-TV-seriene våre uten hodetelefoner eller Bluetooth-øretelefoner. Dolby Adams-kompatibilitet er garantert.

50 millioner piksler og noen feil

Men det er klart at vi ventet det kinesiske selskapets nye flaggskip innen foto og video. Ved å justere alle de tre 50 megapiksler* baksensorene, satte ikke Xiaomi 12 Pro baren så mye som man kunne forestille seg. Mange har spådd at kjernesensoren vil være på 108 megapiksler.

Klar for de fleste situasjoner. Hvis ultravidvinkelen ikke er smidig (bilder mangler noen ganger detaljer), så vel som i portrettmodus (noen ganger med tilfeldig klipping), oppfyller Xiaomis siste leketøy fortsatt de fleste forventninger.

Den skiller seg spesielt ut i dårlig lys eller med tilhørende 2x optisk zoom, selv om den ikke kommer i nærheten av Samsungs Galaxy S22 Ultras utrolige 10x optiske zoom (og med god grunn). Selfies levert på 32 megapiksler er på sin side presise med detaljer som hår, skjegghår … I følge videoen er 12 Pro-filmer 60 bilder per sekund opp til 4K og 24 bilder/sekund ved 8K. Selv om Xiaomi 12 Pro kanskje ikke yter bedre enn sine direkte konkurrenter, er kvaliteten virkelig der.

Xiaomi 12 Pros bakre sensor er på 50 megapiksler hver. – XIAOMI

Mindre enn 30 minutter å fylle drivstoff

Denne smarttelefonen drives av Qualcomms Snapdragon 8 General-prosessor. Dette kraftmonsteret virker imidlertid litt grådig. Til tross for 4600 mAh-batteriet overskrider ikke 12 Pro det daglige bruksforløpet (maksimalt ti timers bruk). Komfort: Den er kompatibel med 120 watts ledningslading og kommer med lader Midlertidig. Konklusjon: Det tar bare 30 minutter å lade smarttelefonen helt, noe som er annerledes enn alt annet. Med sin 80 watts lader, Oppo Finn X5 Pro Fylles ut om 35 minutter.

Et godt alternativ

I ringen, den Flaggstang Xiaomi har ingenting å skamme seg over, selv om noen ganger djevelen er i detaljene. Smarttelefonen har ikke en IP-beskyttelseskode mot støv og vann. Og selv om skjermen er beskyttet av Gorilla Glass Victus, blir den satengmatte baksiden lett ripet slik vi fant den, noe som sikrer motstanden.

Den selges for 1 099 euro (12GB + 256GB), så Xiaomi 12 Pro er et alternativ til de større. Konkurrenten vil utvilsomt kunne prestere bedre med et gang-i-livet og aggressivt handelstilbud, som betyr at den kan selges for 949 euro på franske dager frem til 9. mai.

* 50 megapiksler vidvinkel (f / 1,9); 50 megapiksler ultravidvinkel (f / 1,9); 50 megapiksler teleobjektiv, 2x optisk zoom.