Hva er den tidligere Top Chef-nominerte Florent Ladins restaurant Cloque verdt?

Klokke! Ja, en «bjelle» eller pendel, for vi er på Place Roupe i første etasje på Hotel de la Grande Cloche og Florent, og som en god franskmann, men fra fransk Flandern, vil han påstå at han tilhører dette vakker region. Ved å gi mange av sine merker flamske navn (spesielt Bierbuik, Bloemeke, i Lille). Florence og jeg elsker hverandre. Vi elsker Florent og fremfor alt kjøkkenet til hans Auberge du Vert Mont (Boeschepe på 59 et steinkast fra Houblon de Poperinge), og vi har (sannsynligvis) ikke vandret rundt (nok) før vi besøkte. Kokkeprosjekt i hovedstaden vår.

Kjente steder, vi er på Place Roupe, i sentrum, tidligere Pasta Madre, vi beklager veldig. Ingenting har endret seg, selv pizzaovnen er praktisk talt det eneste kokeredskapet teamet trenger.

Dagens video:

Hva tilbyr Glock? Et ambisiøst prosjekt: først et ultra-locavore-kjøkken, grønnsaker, men også pepper og kaffe, frokoster, brunsjer (ikke se noe som en hotellrestaurant, husk at vi er i første etasje på hotellet) . Om kvelden, en enkeltmeny, fem retter for €60 (med to ekstra retter for ytterligere €9) og et «par» drinker (ikke bare vin!) for €30! Selv om denne prisen, på papiret, er veldig lavt i den hensynsløse verdenen av «obligatoriske menyer», det på linje med Vert Monts priser og erfaring tyder på at det samme fatet (ølet) kan være tilstede.

Vi har kjent min partner i noen år: hun hater å velge, og har ingenting imot utvidede menyer, så vi «går» for 7-retters meny. På kjøkkenet finner vi Jordan spesielt opptatt (ex la Toya, en god restaurant i Lorraine), men vi vet at det er mange av dem, og vi avviser konseptet «kokk» her.

Motsetninger

Den første kontrasten i huset, og den som er absolutt elsket, er low-end Ikea (av sorten imitert porselen) for både tallerkener og glass eller cocktailglass. Gin-kvister-solbær-eple-mynte-cocktail (€ 11), fordi disse falske, gamle svenske glassene har en sekundær side av moro.

For det andre, det store gapet mellom en raffinert meny og en service som absolutt var hyggelig og vennlig, men veldig tydelig den kvelden, men vi var noen dager før åpningen.

Til gjengjeld følger tallerkenene hverandre i godt tempo (jeg vet jeg er redd for å kjede meg her) med noen skikkelige hits, forretter, omtolket i en «walisisk», sprø pannekake og fløteøl. Firenze bruker sin vei på ost, bulot-grisekroketter som tar meg til toppen av Mont Kemmel (eller Mont de l’Enclus, avhengig).

I de mest «kritiske» beste øyeblikkene av denne smakingen, en kamskjell og tørket i en veldig «rask» juice, som sanne eksperter sier, folder Florence seg som kattetrampolinen hennes (ja, Florence er den typen). slikk på tallerkenene, noen ganger er jeg flau) mens min største «godbit» ville være biffblandingen, som jeg elsker å etterlate deg med smaken av kollagensmakskjøttsaften i tennene.

Flemich drepte meg

Etter hvert som måltidet fortsetter og appetitten avtar, kommer en av de «ekstra» porsjonene. «Flameche» med vill hvitløk, mer flammecouche eller pizza, om du vil, enn flameche, er deilig, men kommer litt sent i kalori-«spillet». Hvis Florence ikke «smaker» ost, spis litt vill hvitløkspasta og krydder, og gjør litt av hans Tromboline, kan Carlo-Gargantua uten samvittighet ofte etterlate mye business som gastronomi glemmer og kan påvirke magen din. Saueost (lett), kokkens (enkel) dessert (ikke anmeldelse) dadler og andre søte og sprø ting til slutt.

Dømmekraft

Florent Ladeyns pro-team kom absolutt ikke for å utnytte et merke eller gjøre ekstra arbeid. Med nye adresser som overtar sentrum, har vi alle dokumentene for å gjøre det til en virkelig moderne gastronomisk stopper. Hvis grunnmenyen er absolutt 60€, øl eller vin og det ene eller det andre, er 100€ (til tross for måltidene, det er rimelig. kötbullars) raskt nådd.

Adresse? 10 Place Roupe, 1000 Brussel. Middag: overraskelsesmeny til €60 og €90 med drinker. Tirsdag til lørdag 19.00 til 21.00. À la carte frokost, tallerkener fra €3 til €17. 07.00 til 10.30 mandag til fredag ​​uten reservasjon og 08.00 til 10.30 på lørdager, søndager og helligdager. À la carte brunsj, tallerkener fra 3 til 45€. Lunsjmeny for 28€ fra mandag til fredag.

Daglig fra 10.30 til 15.00.

Mer informasjon: klokbrussel.be Eller Instagram: klok.brussels

Gå aldri glipp av noen livsstilsnyheter igjen sosoir.lesoir.be Abonner nå på våre temanyhetsbrev Ved å klikke her.