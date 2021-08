Hva er det som stjeler frukt eller grønnsaker?

Du er klar til å høste frukt eller grønnsaker, men du oppdager at noen eller noe har stjålet eller bitt dem. Hva gjør dette? Rotter eller vaskebjørn? Og hva kan du gjøre for å kontrollere dem?

Bestem først hvilket skadedyr som forårsaker skaden.

Rotter etterlater komatisk avføring (ca. ¾ tomme lang) og er nattlige. Marin har to typer rotter: Norge og taket.

Norske rotter, også kalt kloakk eller brune rotter, graver langs bygningsfundamenter, under søppel eller vedstabler, og i fuktige områder av hager. De husker stier og steder for mat og vann. Norske rotter veier 7 til 18 gram og spiser en rekke matvarer, og foretrekker korn, kjøtt, fisk, nøtter og litt frukt.

Takrotter, også kalt svarte eller trerotter, er smidige klatrere og hekker vanligvis over bakken i busker, trær (spesielt palmer) og tett vegetasjon. De har haler lenger enn hodet og kroppen til sammen, og de veier bare 5 til 10 gram. Takrotter spiser mange typer mat, og foretrekker frukt som ofte fremdeles er på treet (sitrus og avokado er favoritter), nøtter, bær, snegler og snegler.

Vaskebjørn, også nattlig, er 2 til 3 fot lang og veier mellom 7 og 30 pund. De kan være onde når de blir hjørnet. Vaskebjørn hekker i hule trær, huler, børstehauger, steinsprekker, stormavløp og under dekk. Se etter tegn på vaskebjørnspor og avføring (mørkt og rørformet med en skarp lukt og omtrent 3 tommer lang). Lytt til støyen på taket ditt og i peisen eller loftet. Vaskebjørn liker å rulle opp plener eller ødelegge plener på jakt etter ormer og larver. De spiser planter og dyr, for eksempel bær, nøtter, eikenøtter, mais (en av favorittene), dyrefôr, fuglefrø, snegler, insekter, koifisk, kyllinger og egg. Vaskebjørn vasker gjerne maten sin, som kalles «dipping».

For å kontrollere disse skadedyrene, gjør du følgende:

• Rottebestandene øker raskt med tilgjengelig ly, mat og vann. Eliminer mulige gjemmesteder og hekkeplasser. Fjern tette bakdekker (spesielt eføy, pampasgress og bambus) og busker, ved og rusk. Høst tidlig og hent ned frukt og grønnsaker. Rottene tiltrekkes av lukt fra utendørs griller, boller til kjæledyr og avfall fra verftet, inkludert kompostbunker. Hold disse områdene rene og borte fra der du dyrker frukt og grønnsaker. Hent søppel, søppel og gårdsavfall ofte og bruk tettsittende lokk til søppelbøttene.

Hvis du har en fuglemater, må du passe på at fuglemat ikke faller på bakken; bruk kummer med brett for å redusere søl. Det kan være lurt å tiltrekke seg låveugler, som lever av rotter (og mus, løvfugl og gophere), ved å sette opp en redekasse. Hvis du har norske gravende rotter som lager underjordiske tunneler og reir, kan du trenge en profesjonell utryddelsesmaskin. Selv om det vanligvis anbefales å fange innendørs, kan du trenge profesjonell hjelp når du har rotter utenfor.

• For vaskebjørn, følg sanitetstrinnene ovenfor. Oppbevar også søppelbøttene dine på en hylle eller bind dem til en stolpe for å forhindre at vaskebjørn tipper dem. Trim trelemmer, og skap et gap mellom taket og trærne (10 fot anbefalt for å skape forsvarlig plass for branner). Flytt spaljer festet til hjemmet ditt for å begrense taket. Hvis du har en fontene, kan det være lurt å fjerne den for å forhindre at den blir fuktig, eller etter at tørken er over, bør du vurdere å installere en med bratte sider i stedet for å være skrå, med en fotfall eller mer. Å dekke fontenen hver kveld med en tung skjerm hjelper også.

Hvis du har kyllinger, må du sikre dem før solnedgang. Vaskebjørn kan grave under eller klatre på vanlige gjerder. Elektrifiserte gjerder kan være effektive; konsultere en profesjonell for å sikre at de er trygge. Og hvis du vil prøve å fange en vaskebjørn, ansett en viltkontrollør.

For mer informasjon om hvordan du kontrollerer rotter, gå til ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn74106.html; for vaskebjørn, gå til ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn74116.html.

Sponset av UC Cooperative Extension, tilbyr University of California Marin Master Gardeners vitenskapelig og forskningsbasert informasjon for gartnere i hjemmet. Send spørsmålene dine til helpdesk@marinmg.org via e -post. Legg ved bilder for spørsmål om planteskadegjørere eller sykdommer. Kontoret er stengt for walk-in.