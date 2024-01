Hva er dette nye spillet som alle snakker om?

Zapping Num.life Michel Sarran: «Vi trenger dette frihetsrommet»

Et gryende studio, Rebel Wolves, skapte nylig overskrifter ved å kunngjøre utviklingen av deres første spill: Dawnwalker.

Et enkelt mystisk bilde

For øyeblikket i alfa begynner spillet å tiltrekke seg oppmerksomhet. Mandag 15. januar la Rebel Wolves ut et spennende bilde på X for å adressere ryktene som sirkulerer rundt prosjektet. Utover dette mystiske bildet har det dukket opp detaljer som beskriver Dawnwalker som et mørkt fantasy-RPG som utforsker vampyrenes verden.

Dawnwalker-prosjektet er regissert av Konrad Tomaszkiewicz, den anerkjente regissøren av The Witcher 3. Spillet er planlagt å kunne spilles på PC, PS5 og Xbox Series, og gir spillerne en mangfoldig opplevelse.

Selv om en utgivelsesdato ennå ikke er satt og spillet ikke forventes å være tilgjengelig på noen år, har Rebel Wolves gjort prosjektet offisielt ved å gi det et navn.