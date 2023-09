Hva er dette selskapet som betaler sine traineer 17 tusen euro i måneden?

Ifølge Bloomberg kan noen Wall Street-praktikanter tjene opptil $120 i timen, eller €17 000 i måneden! Men for å vinne cupen, må du slå en ekte hinderløype. Det amerikanske investeringsfondet Citadel, som tilbyr denne attraktive pakken, har valgt ut 14 studenter som er valgt blant 69 000 søkere.

Unge prisvinnere kommer fra topp amerikanske universiteter. Noen har vunnet priser, andre har allerede doktorgrad i lomma. Men dette er ikke nok. De må fortsatt gjennom et 11-ukers kurs, hvor de skal sette seg inn i en ekte bedriftsmeglers sted. På slutten av opplæringen vil de stå i spissen for prosjektet de skal drive i løpet av opplæringsperioden. De beste vil kunne få et jobbtilbud.

Hvis Citadel ikke nøler med å få tak i lommeboken, tiltrekker den seg de beste av de beste. «Vi ønsker å lære opp neste generasjon eksperter innen matematikk og informatikk.», Forklar investeringsfondet. Etterspørselen etter denne typen profiler blir allerede mer og mer umiddelbar.

Og i 2022 vil Citadel tjene 16 milliarder dollar. Det sysselsetter 1400 ansatte.

timelønn som steg 29 % på ett år

Andre selskaper i finansverdenen ga også mer attraktive tilbud til sine traineer. i de 16 selskapene som ble undersøkt nivåer. Til din informasjonGjennomsnittslønnen til praktikanter ser ut til å ha økt med 19 % på ett år. Og hos hedgefondselskaper, igjen ifølge Bloomberg, økte timelønningene med 29 % på ett år.