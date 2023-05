Hva er disse 5 belgiske vinene som presenteres på Mondial de Bruxelles?

Mer enn 10 000 viner fra hele verden deltok i denne utgaven, som nok en gang tillot Frankrike å vise frem sine vinprodukter, og vant 560 medaljer.

Belgia var representert med 25 viner. Den hvite «Four Grape Varieties 2022» fra produsent Entre-Deux Monts (Heuvelland) vant gullmedaljen. Den røde «Benjamin 2020» fra Domaine Vigna (Wijnegem) og den hvite «Notes Blanches 2021» fra Vin de Liège (Oupeye) mottok hver sin sølvmedalje under konkurranseøkten fortsatt dedikert til røde og hvite viner.

Den forrige økten dedikert til roséviner kronet «Les Notes Rosés 2022» med en gullmedalje fra Domaine du Chapitre (Nivelles) og «Ruffus brut rosé» med en sølvmedalje fra Agais-vingården (Estinnes).

Bak Frankrike delte andre kjente vinproduserende land flest medaljer: Italia med 444, Spania med 424 og Portugal med 364. En bulgarsk rødvin og en meksikansk hvit ble valgt ut som «internasjonal eksponering» med høye vurderinger. Vinregionen i Bordeaux ble høyt belønnet med 256 medaljer.

Alle viner er blindbedømt av et panel av vineksperter som representerer 45 land. Mindre enn 30 % av vinene som presenteres blir premiert.

Til tross for navnet har Mondial de Bruxelles blitt arrangert opp gjennom årene i forskjellige land. Slik foregikk sesjonen viet de hvite og røde i krigen i Kroatia i mai. To økter vil fullføre konkurransens premieliste for 2023. De vil henholdsvis satse på musserende viner i juni og søte og «fortified» viner (som portvin) i september.