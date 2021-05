Hva er en sosialist? Læreren forklarer hvorfor dagens bruk bare er sladder

En ny form for offentlig diskurs er å beskylde motstandere for å være sosialistiske. Men hva betyr dette? Begrepet, sammen med portretter av Karl Marx, ble i stor grad pensjonert for 30 år siden.

Etter at jeg hadde brukt karrieren på å undervise i økonomi, syntes jeg reproduksjonen av ideen var litt forvirrende. For økonomen betegner begrepet “sosialisme” myndigheters eierskap av produksjonsmidlene. Men slik brukes ikke begrepet.

I stedet brukes begrepet “sosialist” på noen for å antyde at de er ekstremister. Det har blitt en mest meningsløs etikett festet på andre som eselhale. Det er bare intens prat.

Fra redaktøren:Vi presenterer den siste spaltisten i samfunnet

For noen observatører er begrepene “regjering” og “sosialist” synonymt. Fra dette synspunktet er United States Marine Corps, Motor Vehicle Administration og Public Library alle sosialistiske virksomheter. Dette er ikke en nyttig definisjon.

Mange land eksperimenterte med aspekter av sosialisme i en fjern fortid. Etter andre verdenskrig nasjonaliserte noen av våre allierte i Europa næringer, det samme gjorde mange afrikanske og tredje verdens land da de fikk sin uavhengighet på 1960-tallet. I noen land var det nasjonale flyselskapet offentlig eid. Det samme gjelder jernbane, kraftnett, produksjon og distribusjon av gass og petroleumsprodukter, bensinstasjoner, nasjonale banker, telefonsystemet og gruvedrift. Alle som fyller en bil i Mexico kjenner Pemex-stasjoner.

Mens det er mange eksempler på at mennesker blir beskrevet som “sosialister” i USA, er det ingen som etterlyser nasjonalisering av noen av næringene nevnt ovenfor. ingen.

Det er en måte å måle sosialismen i de fleste land omtrent. Du trenger bare å bestemme regjeringens plass i landets BNP. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, som vi er medlemmer av, publiserer analyser av andelen av landets BNP til regjeringen. Med andre ord produserer det et slags kakediagram som sammenligner segmentet av regjeringen, med andelen dominert av den private økonomien.

Det mest nyttige målet er hvor mye penger myndighetene fjerner fra skatt fra BNP. I noen europeiske land utgjør statlige skatter 50% av økonomien. Eksempler på land som nærmer seg sosialisme inkluderer: Belgia (50%), Østerrike (48%), Danmark (51%), Finland (51,9%), Frankrike (52%), Norge (51%) og Sverige (49%). Andre land, som Canada (41,7%), Japan (34%) og Australia (35%) er godt under europeiske tall.

Skattebyrden på USAs BNP (ikke inkludert lån) er 30%. I flere tiår absorberte statlige, lokale og føderale myndigheter omtrent en tredjedel av BNP. Skattebyrden vår er veldig lav sammenlignet med andre industrielle demokratier, og den er ikke i nærheten av sosialisme. Dette er spesielt overraskende når du vurderer at vi bruker like mye på forsvar som alle de andre NATO-medlemmene til sammen!

Den høye skattebyrden i andre land gjenspeiler delvis kostnadene ved nasjonale helsevesen. De fleste amerikanere er dekket av helseforsikringen til arbeidsgiveren. Vi bruker dobbelt så mye per innbygger på helsetjenester som europeerne, selv om vi ikke kan dekke alle.

Mange borgere vil gjerne se mer omfattende og billigere helsetjenester i USA, men det er ingen reell bevegelse for å nasjonalisere næringer, og det er ingen god grunn til å beskrive noen amerikanere som en sosialist.

Mickey McGuire har undervist i Tracy offentlige skoler og statsvitenskap for kveldsavdelingen ved San Joaquin Delta College i 30 år.