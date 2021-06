Hva er en varmekuppel? Rekordværsystem treffer USA og Canada Vitenskap og teknologi nyheter

Rekordhøye temperaturer er rapportert over hele Nord-Amerika, med mer enn 100 dødsfall rapportert hittil i Canada og de nordvestlige amerikanske statene, forårsaket av det som er kjent som “varmekuppelen”.

Varmekuppelen er et meteorologisk fenomen der atmosfæriske forhold under høyt trykk fanger luft som kommer fra Stillehavet, oppvarmer luftsøylen og komprimerer den, som et lokk på en langhåndet gryte.

Denne delen av atmosfæretrykket danner en blokkerende form, og lager en høytrykkssandwich mellom områdene med lavt trykk, og skyver kald luft bort fra varmekuppelen.

Vanligvis beveger luften en varmekuppel og skaper en hetebølge, men siden denne kuppelen er høyt i atmosfæren, er ikke høytrykkssystemet lett å flytte, og det virker stabilt.

Selv om det er vanskelig å tilskrive enkelte hendelser i ekstremt vær til klimaendringer, er det basert på en veldig langsiktig analyse, og det forventes at de mest sjeldne tilfellene som dette vil være de vanligste på grunn av den generelle økningen i global temperatur. .

Et termometer leser 111F i Portland, Oregon. Bilde: Reuters



Tirsdag 29. juni opplevde Canada den høyeste temperaturen som noensinne er registrert ved 121F (49,6C) – den tredje dagen rekorden er slått.

Noen steder, som Portland og Oregon, falt temperaturene fra 116 F (46 C) til 64 F (17 C) over natt.

US National Weather Service har advart om at “farlige varme forhold” vil fortsette til torsdag Washington State Og Oregon Temperaturene har svevet over 104F (40C) siden fredag.

Canada 103 hetebølger ble brutt mandag i British Columbia, Alberta, Yukon og nordvestlige regioner.

Til Håndtere intens varme, Tørris pleide å kjøle vann, folk som sov i “kjøleleirer”, og et svømmebasseng i Seattle ble stengt fordi det omkringliggende dekkområdet var “farlig” varmt.

Folk i Seattle, Washington, skygger for varmen. Bilde: Abby



Politiet i British Columbia svarte 65 plutselig dødssamtaler Siden hetebølgen i regionen startet på fredag.

“Vancouver har aldri opplevd en slik varme, og dessverre er flere titalls mennesker i ferd med å dø,” sa sersjant Steve Addison fra Vancouver Police.

Lange linjer dannet i offentlige bassenger under den enestående hetebølgen i Portland. Bilde: Reuters



I en kommentar til Canadas krise sa British Columbias statsminister John Hornen at den tjente som “en stor leksjon om at klimakrisen ikke er en myte”.

“Dette er ikke et British Columbia-spørsmål, dette er ikke et Canada-spørsmål, dette er en global utfordring,” sa han.

“Vi må alle åpent komme sammen som globale borgere for å takle den globale epidemien.”