Hva er Fake Notary Email Fraud?

Etter at UFC-Q Socier samlet inn mye bevis fra hele Frankrike 7. oktober, har notarius uredelige e-postmeldinger ødelagt i flere uker og tatt store økonomiske skader fra ofrene.

All slags svindel har økt de siste ukene Som falskt ba om rettferdighet Eller Den såkalte irske teknikken, En ny svindel knyttet til notariushonorar sprer seg i Frankrike.

Tyver, som har e -post fra flere notarer etter at postkassen er blitt hacket, ber kundene om et depositum for å kjøpe eiendommen sin. Lovbrytere utveksler notarius bankidentifikasjon med sine egne bankopplysninger, ofte utenlands.

Når den misbrukte blir klar over den ulovlige presedensen, er transaksjonen allerede godkjent av banken, noe som gjør det umulig å kansellere betalingen i siste øyeblikk. Ifølge data levert av Forbrukerforeningen ble 000 30 000 stjålet fra prosessen i North-Pass-de-Calais og Pav (Arije) for 000 30 000.

Telefonen er sikrere enn e -post

Det anbefales derfor å ringe notaren din eller gå direkte til filialen for å bekrefte bankinformasjonen før denne typen overføringer.

E -poster sendt av notarier bør ikke lenger stole på fordi de sannsynligvis blir hacket. Superior Council of Notaries har bekreftet at flere postkasser har blitt hacket i sommer av fagfolk på området.