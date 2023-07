Hva er Forex og hvordan handler man?

Forex står for Foreign Exchange, og er en type investering der man veksler mellom utenlandske valutaer for å utnytte skiftende valutakurser og tjene en profitt.

Kort forklart velger man to valutaer som man stiller opp mot hverandre, og veksler mellom disse alt etter kursen. Man kjøper med andre ord den ene, mens man selger den andre.

Det kan for eksempel være Norske Kroner (NOK) og Euro (EUR), hvor traderen veksler fra EUR til NOK, og håper på at NOK’s valutakurs stiger, slik at de kan veksle tilbake til EUR og få en profitt.

Dette kan være risikabelt alt etter forskjellige faktorer, og ofte kjører foretak som driver med Forex derfor helst med sikre valutaer, som USD og JPY.

Hvis man skal sammenligne Forex handel mot aksjer, kan man forestille seg at valutaen man kjøper er aksjer i denne valutaen. Du kjøper for eksempel 1000 Euro for prisen den ligger på i valutaen du bruker til å betale, og spekulerer i at valutaen du brukte når å bli sterkere, slik at du kan veksle tilbake fra Euro og ha mer penger enn da du startet.

Åpent marked

Markedet er åpent mandag-fredag, og til forskjell fra det vanlige aksjemarkedet som stenger til et bestemt tidspunkt hver dag, er Forex døgnåpent da det ikke har et desidert fysisk kontor, men styres av finansvirksomheter jorden rundt.

Valutakurser kan endres på et splittsekund, og det kan derfor være mer spennende enn aksjemarkedet, og lettere for noen å skape seg en profitt.

Det blir handlet forex for adskillig flere penger på daglig basis enn med aksjer, men på grunn av at valutakursene endrer seg så fort, kan man også risikere større tap hvis man ikke har ordentlig greie på hva man driver med. Er man nybegynner, er det derfor alltid lurt å sette seg godt inn i systemene, og heller starte i det små enn å ta størrre sjanser og risikere store tap.

Hvordan handles det?

Man gjør disse handlene i valutapar, der man kjøper og selger en bestemt valuta i relasjon til en annen. De 8 største valutaene i verden, her i blandt EUR, USD og JPY, er de som handles mest med, og som oftest ses i valutapar. Det kan derfor være lurt for begynnere å starte med noen valutapar der begge valutaer er blandt de 8 største. Det er også disse valutaene som endrest mest i løpet av en dag, så det kan nå og skje mye, og kan ofte lønne seg på sikt.

Det finnes flere måter å handle i forex på. En av disse er valutafremtid, der du binder deg til å selge en spesifik valuta på et spesifikt tidspunkt frem i tid. En annen er «option», der du betaler for muligheten til å selge eller kjøpe en bestemt valuta når denne options tidsfrist forfaller.

Du kan både handle via fond, et mellomledd, eller direkte handel mellom deg og en motpart. Hvis du bruker et mellomledd kan du måtte betale et behandlingsgebyr, men til gjengjeld slipper du å stå for alt selv.

Der finnes mange måter å handle Forex på, og utallige valutakombinasjoner, så det er bare å lese seg opp på strategier og kaste seg i det.