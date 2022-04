Samsung lanserer en ny rimelig smarttelefon, Galaxy A13, som vil selges for 200 euro. Her er de viktigste nyhetene.

Etter utgivelsen av Galaxy A53 5G og Galaxy A33 5GSamsung formaliserer Galaxy A13.

Et revidert teknisk ark, uten 5G

Den nye Samsung-telefonen er forpliktet til en stor 6,6-tommers skjerm og en firedobbel fotosensor med et 50 megapikslers hovedkamera ved kontrollene. Det er en LCD-skjerm, ikke AMOLED her, i Full HD+ definisjon med en oppdateringsfrekvens på 60 Hz. Det er absolutt en god skjerm, men den er veldig rettferdig sammenlignet med smarttelefonen Xiaomi Redmi Note 11 og dens OLED-skjerm @ 90 Hz.

Prosessoren som brukes er en uspesifisert 8-kjerners modell som kjører på 2,2 GHz kombinert med tre varianter med mengder RAM og intern lagring. Når det gjelder batteriet, kommer Galaxy A13 med en hurtiglading på 15 watt og en kapasitet på 5000 mAh. På plussiden har den Android 12 med One UI 4.1-grensesnittet, samt flere Samsung-tjenester og verktøy, inkludert Samsung Knox og Quick Share.

Hovedkameraet bak styres av en 50-megapikselsensor med et f/1.8-objektiv ledsaget av tre andre kameraer: 5-megapiksler f/2.2 for vidvinkelfotografering, 2-megapiksler f/2.4 for makrofotografering, og en annen 2- megapikselkamera (f/ 2.4) for portrettmodus.

Denne Galaxy A13 vil tilby 4G-tilkobling i tillegg til WiFi, Bluetooth, GPS og en USB Type-C-port. Uten 5G for en av de første Galaxy-prisene, som også er et svakt punkt sammenlignet med Xiaomi Redmi og Realme-smarttelefoner. Galaxy A13 er nå tilgjengelig og selges for 199 eurosvart eller hvit, på nettstedet til Samsung-butikken.

Hva er forskjellene med Galaxy A12?

Foran galakse a12Samsung bruker en større skjerm med en lettere vekt (205 gram for A12 vs. 195 gram). Skjermen er imidlertid fortsatt et LCD-panel definisjonen går fra HD+ til Full HD+. Det er svært vanskelig å estimere ytelsesforskjellene uten å ha testet enheten, fordi Samsung ikke kommuniserer om referansene som brukes.

Vi kan også forvente fremskritt innen fotografering, Galaxy A13 bruker en ny 50 megapikslers hovedsensor. Uansett er forskjellene ikke signifikante mellom disse to generasjonene. Samsung Galaxy A13 drar ikke nytte av 5G, noe som ville ha tillatt den å skille seg ut fra redmi note 11sin hovedkonkurrent i dette prissegmentet.

