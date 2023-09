Hva er hemmeligheten bak Julia Vignalis armtatovering?

Hvis du er en fan av show hvor Julia Vignali vises, har du allerede lagt merke til dette. Verten holder tatovert arm. Det var et resultat av en alvorlig ulykke i 1980 da hun var 5 år gammel.

Lille Julia Vignali hadde den ulykken å søle den varme sjokoladen på hånden hennes. Liten årsak, forferdelige konsekvenser. Siden pysjamasen var laget av syntetisk materiale, var det en tredjegrads forbrenning. Resultatet: stoffet smeltet til huden og forårsaket en svært alvorlig skade Her er det.

Som om ikke det var nok ble hun innlagt på legevakten for sent til å dra nytte av en transplantasjon som unngikk betydelig arrdannelse. Dette ble fulgt av en avtale i flere år i brannsårenheten ved Saint-Vincent-de-Paul Hospital i Paris. To møter i uken! og gjennom operasjonssalen. Kvinnen som nå er Gud Merats kone måtte gjennom en operasjon, ellers hadde ikke hånden hennes vokst lenger. «Bedre å ha en stygg hånd med et arr enn en liten hånd som vokser raskt»Hun trodde Paris-konkurranse For noen år siden.

For å dekke over dette stigmaet, ansatte han en tatovør. Det var nå et kirsebærtre i hånden hans.