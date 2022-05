Hva er hensikten med disse svarte kablene over veiene våre?

I tillegg til disse kablene brukes andre enheter for å måle trafikk. For eksempel små kameraer. Denne typen målere er for tiden i frivillighetssenteret «Telraam Charleroi Metropolis». Et initiativ lansert av AwAC (The Walloon Weather and Climate Agency), i samarbeid med Charleroi Métropole og ASBL MOBILESEM.

Oppfordringen gjelder innbyggere i 11 kommuner: Charleroi, Momeny, Beaumont, Lobes, Chimaye, Erclén, Thuen, Sévry-Rance, Merbes-le-Chateau, Fontaine Lavec, Montigny-le-Tilleul. De kan gjerne installere et lite kamera på vinduet sitt, så lenge det har utsikt over en trafikkert vei. Enheten vil registrere hastigheten, og i motsetning til veikabler som bare festes til kjøretøy, vil disse kameraene også analysere bevegelsene til fotgjengere og syklister.

Som Xavier Desguin påpeker «Alle data som samles inn vil bli anonymisert. Det vil tillate oss å bestemme hva slags infrastruktur som skal installeres slik at alle kan handle i god harmoni med andre. Men også noen ganger for å sette i verk trafikkdempende tiltak.».

Det skal bemerkes at politiet også, på forespørsel fra lokale innbyggere, kan installere trafikkanalysatorer. Enheter som registrerer gjennomsnittlig og maksimal trafikkhastighet, uten blits og uten verbalisering. Men kommunestyremedlemmet presiserer det samme: «Hvis vi for eksempel finner ut at mer enn 25 % av trafikken går for fort, så kan vi bestemme oss for å sette opp fartsdumper, stoppskilt, stoppskilt, … og hvis saken er. Selv om disse tiltakene ikke er nok, har politiet også undertrykkende radarer.

All informasjon og påmeldingslenke for denne utlysningen for frivillige finner du på nettsiden til Charleroi Metropolis.