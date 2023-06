Hva er hierarkiet uten Thibaut Courtois (og Simon Mignolet) i mål for de røde djevlene? – Hele fotballen

Et sammenstøt mellom Thibaut Courtois og Domenico Tedesco vil åpne for en kamp om keeperplassen, ettersom valget vårt ikke har blitt sett på ti år. Hvem skal klare å presse seg mellom stolpene i lang tid?

Fra ankomst Thibaut Courtois, Belgisk fotball gned seg i hendene: takket være ham vil de røde djevlene være stille i 15 år eller 20 som målvakt. Dette var for ikke å snakke om hans sterke karakter og hans harde konkurranseånd. Noen spanske kilder snakker allerede om hans ønske om å midlertidig suspendere landslaget etter armbåndsagaen.

Et fenomen det Simon Mignolet Han så det ikke komme da han trakk seg fra internasjonal tjeneste etter VM. På 12 år med landslaget har Club Brugge-keeperen scoret et belgisk mål på kun 17 kamper. Hvis vi bare vurderer kampene som er spilt siden Thibaut Courtois tok styret, og hvis vi eliminerer kvalifiseringen til EM 2020 da Belgia allerede hadde kvalifisert seg, har vi totalt 10 kamper på spill. Uten et minutt i en stor kamp.

Dette betyr at forsvarerne bak Big Sim of the line ikke snakker mye. Holder i Estland tirsdag, Matts salter Han hadde tidligere bare spilt to kamper for landslaget: et kort minutt spilt på slutten av en vennskapskamp og en kamp mot Burkina Faso under en samling av spillere med færre enn 50 landskamper. Kåret til den beste målvakten i Ligue 1 forrige sesong, han har lite å vise til for sine kvaliteter. I likevekt med salter, Goen Castiels Først valgt i 2013, måtte han vente i syv år for å spille sine første minutter under en Devils-jakke og har nå gjort fem opptredener, hvorav den siste var en seier i Tyskland i mars i fjor.

Fraværende fra dette møtet kan Wolfsburg-keeperen bli den midlertidige nr. 1 hvis Thibaut Courtois» fravær fortsetter. Med sine mange års erfaring i Bundesliga har han etablert seg som en av de mest pålitelige keeperne, og har gitt ham en viss ære. Domenico Tedesco Han har kjent ham lenge.

Bak dette paret vil flere keepere konkurrere om posisjonen som tredje tyv. I Estland, Thomas Kaminsky De siste sesongene har hyppige bortfall blitt kalt inn som forsterkninger. Ved hans side på benken og fem år yngre, Arnaud Bodard Selv om han fortsatt trenger å finne mer orden i forestillingene sine, virker fremtiden mer inkluderende. Spesielt for fremtiden, Morton Vandevoort Det er også argumenter til (21). Foreløpig ikke kalt opp til A-ene, kan Leipzigs fremtidige målvakt bruke denne ubesluttsomhetsperioden til å sette sitt preg på utvalget etter sine siste kamper på U21 i EM-håpet.

Til tross for Thibaut Courtois og hans mange redninger over ti år, kan de røde djevlene se på fremtiden med selvtillit: med eller uten vår nasjonale blekksprut vil de belgiske målene forsvares godt.