Hva er kodene i Epic Seven Password, juli 2022? – Bremseflip

Koder må brukes i Epic Seven for å få gratis belønninger! Du blir presentert med en liste over aktive koder.

Epic Seven er et av de mest populære mobilspillene som spilles på iOS og Android. I dette spillet må du sette sammen et lag for å avansere og møte fiendene dine! Teamet ditt består av fire karakterer, hver med sine unike ferdigheter.

Du trenger Leafs and Gold for å komme deg komfortabelt gjennom spillet. Selv om det kan være komplisert og tidkrevende å skaffe noen, er det noen ganger en veldig enkel måte å få noen gratis: ved å bruke koder eller passord ! Vanligvis leveres disse kodene av spillteamet, som gir gratis belønninger til spillerne som bruker dem. Finn noen nedenfor Koder for juli 2022 på Epic Seven.

Hva er de aktive kodene for juli 2022 i Epic Seven?

Som med mange spill, er det noen ganger mulig å få koder i Epic Seven som lar deg få belønninger gratis. Disse kodene kan bare brukes én gang per konto og kan brukes direkte i spillet. Da lar de deg få betydelige fordeler, helt gratis! Nedenfor finner du kodene du kan bruke på Epic Seven i juli 2022.

Liste over koder som er aktive i Epic Seven fra og med juli 2022:

sommerferie : Gir deg 3 Leifs og 300k gull

: Gir deg 3 Leifs og 300k gull Skogbruk : Gir deg 3 Leifs og 300k gull

: Gir deg 3 Leifs og 300k gull Episk sommer : Gir deg 3 Leifs og 300k gull

Episke syv

Hvordan løser jeg inn koder på Epic Seven?

For å løse inn koder på Epic Seven, må du følge noen trinn. Disse detaljerte instruksjonene finner du nedenfor:

Åpne spillet og klikk på meldingsikonet øverst til høyre på skjermen

I vinduet som åpnes velger du «Livestream-gaver».

Skriv inn de aktive kodene i «Passord»-feltet

Bekreft ved å klikke på «Hent». Belønninger vil bli gitt til deg umiddelbart

På denne måten kan du dra nytte av gratis belønninger takket være kodene til Epic Seven!