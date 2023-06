Hva er «miljøansvarlige» solkremer egentlig verdt? Holder de alle løftene sine?

Under den stekende solen har det å slake på solkrem blitt en viktig refleks. Men kan vi i dag beskytte oss mot forurensning? For forskere og frivillige organisasjoner er visse stoffer ansvarlige for ødeleggelsen av korallrev. Så kosmetikkindustrien prøver å gå grønt og tilby miljøansvarlige kremer.

Råvarer er veldig dyre.

Det er åtte solkremer individuelt. Så hva synes produsentene? Et belgisk økologisk merke har sagt ja til å åpne dørene til laboratoriet sitt for oss. Cédric Mourlon er medgründer av et merke som spesialiserer seg på solbeskyttelse basert på 100 % naturlige mineralfiltre. «Mineralfiltre er veldig vanskelig å jobbe med. Det er faktisk en av de vanskeligste teknikkene innen kosmetikk. Det er mye arbeid, mye investering. Råvarene er veldig dyre, så det er et veldig dyrt produkt. Det er dyrt å produsere . Så derfor er det dyrt.» Han opplyser.