Hva er nytt i iMessage, Apple Pay, kort og diktering

Apple bruker WWDC for å fjerne alle nye funksjoner i iOS 16 og denne nye versjonen av iPhone- og iPad-operativsystemet. Her er detaljene om iMessage, Diktering, Apple-kort og Apple Pay.

iMessages nærmer seg e-postklienten

I iMessage-appen kan mottakeren redigere, sende eller huske en melding før han leser den.

Det er også mulig å enkelt behandle meldingene dine og bytte fra leste til uleste meldinger.

Til slutt kommer SharePlay med iMessages – i tillegg til FaceTime – som kan se videoer eller lytte til musikk med familie eller venner i sanntid og eksternt.

Diktering er formet akkurat som levende tekst

Når det gjelder diktering, bringer iOS 16 en forbedring: tastaturet er alltid synlig når du beordrer raskt å bytte fra en modus til en annen. Tegnsetting legges til automatisk.

Men den store nyheten er et annet sted: det er ankomsten av tekstprosessen i videoer. Hvis du setter den på pause, kan du kopiere teksten fra videoen! Det er allerede på bildene.

Apple-kort: nøkler og identitetsdokumenter

Lommeboken (Apple-kort) utvikles nå for å støtte nøkler og identitetsdokumenter. Det er for eksempel mulig å enkelt og raskt dele din digitale nøkkel (for å låse opp digital) med dine kjære fra appen.

Når det gjelder identitetsdokumenter, kan de lagres digitalt på smarttelefonen din, men bare i enkelte amerikanske stater.

Apple Pay: Gratis i 4 avdrag

Apple Pay utvikler seg gjennom Tap to Pay, som lar en selger betale TPE i form av en iPhone. Nok til å håndtere kontaktløse iPhone til iPhone-ladninger. Funksjonen er for øyeblikket reservert for USA.

Andre nye funksjoner Betal senere: Som navnet tilsier, kan den betales i avdrag via Apple Pay og kan betales gratis. Apple kunngjør betaling i fire avdrag over seks uker.

