Hva er Peripheral, sykdommen som tvang Jean-Philippe til å stoppe eventyret?

Men hva skjedde med eventyreren med de hovne bena?

Siste episode ble sendt i går Ko-Landa: The Cursed Totem. I dette tilfellet visste publikum at Jean-Philippe hadde reist i all hast etter den medisinske avgjørelsen. I forrige episode led eventyreren av et merkelig symptom på fothevelse. Mange kandidater, inkludert ham, trodde først at det var en dårlig reaksjon på en allergi forårsaket av et edderkoppbitt eller en plante. Problemet viste seg til slutt å være større enn som så, da Jean-Philippe ble tvunget til å gi opp kampen helt.

Vitamin B1 mangel

I TF1 ble den kliniske diagnosen til kandidaten ikke rapportert. Det er på nett TF1 info, Vi får faktisk vite at han led av beriberi. Sykdommen er forårsaket av en mangel på B-vitaminer som er avgjørende for at hjertet, nervene og musklene skal fungere korrekt.

De finnes ofte i kjøtt, belgfrukter, frukt og sjømat. Vi ser denne typen sykdom dukke opp hos hvem som helst «Dietten er lav og inneholder ofte hvit ris eller mer bearbeidede karbohydrater. Så det påvirker flere mennesker og drikkere som bor i utviklingsland, som ofte går over til alkohol for mat.Forklarer TF1info.

Det finnes mange forskjellige typer beriberi. Av symptomene led Jean-Philippe av «våt beriberi» sykdom, som er preget av rask hjerterytme og utvidelse av blodårene. «Fordi hjertet ikke kan fortsette å fungere på dette nivået, utvikles hjertesvikt til slutt, noe som resulterer i væskeansamlinger i bena (ødem) og lungene (krise), senking av blodtrykket, og noen ganger sjokk og død.Beskriver MSD-manualen.

En alvorlig vitamin B1-mangel kan forårsake hjerneabnormiteter (som forvirring, afasi, vansker med å gå eller øyeproblemer). Uten behandling kan denne alvorlige lidelsen føre til koma eller død.