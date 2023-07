Hva er propriosepsjon, den lite kjente sjette sansen?

Har du noen gang lurt på hvordan du står opp eller hvordan du klarer å utføre alle bevegelsene som du ikke engang tenker på lenger? Synet hjelper, men det er ikke alt, ellers ville du ikke kunne gå med lukkede øyne. Hvis du klarer å gjøre alt dette er det takket være propriosepsjon. Oppsummert er det evnen til å oppfatte posisjonen til de forskjellige delene av kroppen vår i rommet. En sann sjette sans som noen ganger beskrives som sådan. Det er med andre ord viktig for oss. Men hvorfor er det så lite kjent? Og hvis vi mister det?

proprioseptive sensorer i hele kroppen

Som forklart til Arte Edith Ribot Ciscar, en forsker ved INSERM og universitetet i Aix-Marseille, «Vi kjenner på kroppen vår fordi den er utstyrt med nevrosensoriske sensorer i muskler, ledd, sener… som vil aktiveres ved bevegelse.«.»Når det er eksitasjon av disse reseptorene, er det en nervøs melding som overføres av nervene til hjernen.«Det er dette budskapet som er opphavet til denne betydningen.

Du kan teste propriosepsjonen din ved å trene litt. Strekk ut den ene armen og lukk øynene. Gjør nøyaktig samme gest, men med den andre armen og åpne øynene. Normalt havner begge lemmene dine i samme posisjon, symmetrisk. Det kan virke enkelt, men det er bare mulig takket være disse proprioseptive evnene. «Jeg ber ofte elevene mine lukke øynene og ta på nesen.Hamid Charkhar, professor i biomedisinsk ingeniørfag ved Case Western Reserve University i Cleveland, forklarer til magasinet Popular Mechanics.En person som mangler propriosepsjon kan ikke gjøre det.



Et drama når propriosepsjonen forsvinner

Dette er hva som skjer hos noen få individer hvor disse berømte nevrosensoriske sensorene ikke fungerer eller gjør veldig lite, og dette i fravær av annen patologi. «Disse menneskene kan ikke utføre enkle bevegelser, for eksempel å holde hånden i en posisjon. Vi ser armen deres bevege seg i en eller annen retning, og de skjønner det ikke«, erklærer Fabrice Sarlegna, en forsker ved CNRS og University of Aix-Marseille, som jobber med berørte pasienter, overfor Arte.

For disse menneskene er synet helt nødvendig for å utføre presise bevegelser, noe som ikke alltid er nok. For eksempel er det nesten umulig å gå. Å bære et glass å drikke blir en prøvelse. Ikke bare må du sikte godt med munnen, men du må også kontrollere kraften du legger i denne gesten. Derfor er det ikke usannsynlig at hvis dette glasset er et plastglass, ender det opp med å knuses fullstendig fordi gesten var for intens.



En fortsatt mystisk betydning

Kort sagt, propriosepsjon er viktig. Imidlertid er det fortsatt lite kjent av allmennheten, mer vant til de fem sansene identifisert siden Aristoteles (hørsel, smak, syn, lukt og berøring). «Følelsen av propriosepsjon er mindre kjent, spesielt fordi patologiene som påvirker propriosepsjonen er mindre kjente.«, mener Fabrice Sarlegna».Vi har alle hørt om blinde eller svaksynte mennesker, og vi kan sette oss i deres sko ved å lukke øynene. For propriosepsjon er dette indre sanser som er vanskelige å manipulere og forstå.«.

I lang tid ble propriosepsjon lite studert av forskere. Dette har en tendens til å endre seg i dag. I 2021 ble Nobelprisen i medisin tildelt to forskere, David Julius og Ardem Patapoutian, som arbeidet med temperatur- og berøringsreseptorer som spesielt virker på propriosepsjon. Men det er fortsatt mye å oppdage. Spesielt er det fortsatt ingen behandling for personer som har mistet denne sansen. Nevroproteser kan representere håp for disse pasientene, men dette systemet må perfeksjoneres før man begynner i praksis.