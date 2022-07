Hva er Putins neste mål? «Ukrainas motangrep i sør setter russerne i et dilemma»

Lås Donbas ned, avanser, bestill territorielle gevinster og forhandle med Vesten: Med unntak av et militærkupp har Russlands president Vladimir Putin mange kort å spille, men er fortsatt fullstendig ugjennomsiktig om intensjonene sine.

«Alle alternativer er åpne», oppsummerer Pierre Razoux, akademisk direktør for Mediterranean Foundation for Strategic Studies (FMES).

Alexander Grinberg, analytiker ved Jerusalem Institute for Security and Strategy (JISS), bekrefter dette. «Vil russerne stoppe og annonsere en stor seier eller har de planer» sør i landet?

Fortsett å gå fremover

Det ser ut til at ingen kan stoppe russerne fra å ta full kontroll over Donbass, som allerede er delvis holdt av pro-russiske separatister siden 2014, selv om det er lommer av motstand.

Mot tvillingbyene Severodonetsk og Lysizansk, som falt rygg mot rygg, har Moskva attraktive mål.

«Russland kan forventes å ta Sloviansk og Kramatorsk og omegn,» sa Pierre Grosser, medforsker ved Sirius-laboratoriet ved Sorbonne-universitetet. «Med Sloviansk vil de russiske styrkene håpe å finne befolkningen – til de som har vært der – veldig vennlige».

Men de russiske styrkene viste tidlig i krigen at de ikke kunne gå dypt. «Dampvalsen deres fungerer godt nær deres grenser, deres logistikksentre og deres flybaser. Jo lenger de kommer, jo mer kompleks blir den,» bemerker Pierre Razoux.

Lås Svartehavet

Russerne fanget raskt Kherson i sør de første dagene av krigen, men situasjonen ved Svartehavets bredder ble ikke bedre.

– Krigen i sør – og frigjøringen av ukrainske havner fra russisk kontroll – er av langt større strategisk betydning enn Donbass, sa den pensjonerte australske generalen Mick Ryan.

Kontroll over kysten ville gi Moskva territoriell kontinuitet med Krim, annektert i 2014, og tilgang til ukrainske havner ved Svartehavet.

Men «Ukrainas motangrep i sør setter russerne i et dilemma. Fortsetter de å angripe i øst eller styrker søren betydelig?» sier en høytstående tjenestemann.

Kharkiv reisemål

Landets andre by, Kharkiv (nordøst), ikke langt fra den russiske grensen, var under ukrainsk kontroll og kan være et mål for Putin, sier Pierre Razoux.

«En ukrainsk kollaps og fullstendig isolasjon av Kharkiv ville tvinge russerne til å velge mellom å gjøre et forsøk på å sikre Kharkiv eller å slippe press sørover mot Kherson.»

Det er et dilemma Ukrainas president Volodymyr Zelensky kjenner altfor godt.

«Han måtte organisere enhetene sine for å unngå store fremskritt i sommermånedene, for å hindre russerne i å kutte de ukrainske styrkene i to og omringe den store lommen i Kharkiv,» sier forskeren.

En kamp om kontroll over byen med rundt 1,4 millioner mennesker ville nødvendigvis være ødeleggende, og beleiringen kan vare «et år», sier eksperten.

Del den vestlige delen

Med hver militær fremskritt driver Vladimir Putin en kile inn i vestlig enhet. Fordi verken Kiev, Washington, Paris, London eller Warszawa har samme visjon om konflikten.

«Russlands mål er å knuse ukrainske styrker til den politiske støtten til Ukraina i Vesten avtar,» argumenterer Colin Clark, forskningsdirektør ved Soufan Center, en tenketank i New York.

Kiev er imidlertid under tilførsel av betydelig vestlig militærhjelp, men verken rask nok eller stor nok. – Ukrainere forstår at Vesten ikke kan forsyne dem med alle de tunge våpnene de trenger, sa Alexander Grinberg.

Og hver ukes krig øker presset på den vestlige opinionen i sammenheng med inflasjon og energikrisen. «Amerikanerne kunne si til ukrainerne: + Dere kan ikke fortsette +», husket israeleren.

Åpne forhandlinger

Og la oss ikke glemme kostnadene ved den russiske fremrykket, i form av sanksjoner, menneskelige tap og ødeleggelse av utstyr. Så ifølge analytikere har Putin flere grunner til å avslutte krigen.

I slutten av juni åpnet Kreml døren for forhandlinger. «Ukrainske soldater må beordres til å legge ned våpnene (…) Vi må gjennomføre alle betingelsene som Russland har pålagt. Da er alt over på en dag,» sa Putins talsmann Dmitrij Peskov.

En sterkmann fra Kreml kunne rettferdiggjøre innenlands en pause i krigen, og erklære at han faktisk hadde oppnådd sine mål.

«Putin vil bli tvunget til å forhandle på et tidspunkt, han har øyne større enn magen,» forsikrer Colin Clarke.

Selv innenfor den ukrainske politiske klassen vil han finne en usammenhengende front foran seg.

For mens Zelensky er desperat etter å forlate Donbass for å kjøpe fred, nekter hans høyre fløy og hans generaler ethvert kompromiss med Russland, understreker Pierre Razoux. «De kan tolerere frossen konflikt, men ikke nederlag.»