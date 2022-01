Hva er resultatet av overgangsvinduet for standard de lease? “Det ville vært praktisk for oss å lufte laget litt” – Dowd Le Call

Registreringsnummer 16 har fortsatt seks dager. Leieoverføringsvinduet har ventet, med ankomsten av Matthew Kafaro, Joachim van Tomme, Gilles Dovalle og Renat Emmond på bredden av Muse.

Vil du akseptere ytterligere en eller to rekrutteringer før slutten av vinterovergangsvinduet i Standard de Liege? Rucher liker spesielt godt å avfette før du kjøper tjenestene til en ny armering.

“Overgangsvinduet er foreløpig under behandling. Jeg har ikke hørt om noen større forbedringer i filene, men de siste fem dagene vet vi alle at ting kan fremskyndes. Vi skal være forsiktige,” sa Luca Elsner. En pressekonferanse. «Med to eller tre avganger ville det vært hensiktsmessig for oss å ventilere laget litt, men markedssituasjonen, tilbud og etterspørsel vil avgjøre det.»

Schlesin krever venstre ryggrad og venstre vinge

“Ønsket er å frigjøre en plass for å sikre en plass. Siden Nicholas Kaveris avgang ved Dassaultdorf, er det bare Niels (Nkounkou) og Alexandro (Calut) igjen på venstre side. Men vil det være en sjanse i markedet?” Elsner forklarte. Som innrømmet å følge Mitchell Dijks.

Husk at Calut kan spille en flott kamp mot Brugge Standard de Liege for å fullføre sporene til venstre. “Jeg så at han var mer talentfull og moden enn prestasjonen han ga for noen måneder siden. Han var på et bra sted, han var god på aggresjon. Å kaste ballen var ikke lett for noen, og han klarte allerede å få oss i trøbbel . Det er en god ting. Han er 19, han er stor. Han har karakteren, jeg liker den. Jeg så ham sikkert i starten av denne sesongen, sa trener Des Ruches etter splittet mot klubben.

Den fransk-slovenske teknikeren ønsket å ansette en venstrehendt spiller med fart og rytme i starten av overgangsvinduet. “For nå vil Matthew Kaffaro sannsynligvis møte forventningene i denne posisjonen. Ikke glem at vi har fem spillere i CAN og vil komme tilbake. Og noen er nøkkelmedlemmer av laget vårt, så vi har det ikke travelt. Det er ikke lett å finne.

Gå ut av spillere

Alexander Boljevich og Wilima Balikvisha, som er i kjernen, har blitt upopulære, og exitklubben deres krysser fingrene før overgangsvinduet stenger. Samuel Bastian, i hyllene til American Club New England Revolution, bør ikke beholdes under tilbudet.

Dette er situasjonen til Kozko Simirod og Costas Lifes, som har vært hyppige skadet den siste tiden. Begge spillerne er i de høyest betalte rangeringene og deres exit vil redusere lønnssummen betydelig.