Hva er skjebnen til Celio -butikker i Marokko?

Hva er skjebnen til tjue Celio -butikker i Marokko? Ble de påvirket av krisen som morselskapet opplevde? Dette er spørsmål som de marokkanske butikkmedarbeiderne i merket må stille seg selv i noen timer, spesielt etter domstolsavgjørelsen som nettopp falt.

I en pressemelding kunngjorde merkevaren at de forlot vernetiltakene, etter en større restrukturering og nedleggelse av 100 butikker. Bobigny handelsdomstol dømte for avgjørelsen.

For et år siden ble dette tiltaket satt i gang av merkevareledere for å “opprettholde kontantstrømmen”, som ble sterkt påvirket av helsekrisen. Joannes Soënen, daglig leder for merket, uttalte:France Press byrå At merket mistet nesten 100 millioner euro i omsetning, i perioden mellom mars og mai 2020. Da tapte det 30 og 45 millioner euro i den påfølgende perioden.

“Vi kommer tilbake til et normalt selskapsliv,” erklærte han etter rettens kunngjøring og la til at disse nedleggelsene var nødvendige “som en nødvendig rasjonaliseringsinnsats.”

Sileo forventer nå en omsetning på 506 millioner euro for 2021, lavere enn nivået for 2019 (560 millioner), men med “bedre lønnsomhet”.