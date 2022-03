Hva er straffene for Nasser Al-Ghalafi, Leonardo og Pochettino mot Real Madrid?

Denne gangen fordøyde pariserne moderat den nye ydmykelsen i Champions League mot Real Madrid. Etter møtet nevnte Mauricio Pochettino åpent dommeren for å forklare forliset av Paris. «Det er vanskelig å ikke snakke om denne store dommerfeilen, jeg forstår det ikke, jeg beklager. Jeg forstår ikke hvorfor dommeren ikke ringte VAR,» forklarte han på kanalmikrofonen. Om Kareem Benzemas første mål etter kontakten med Donarumma.

PSG-president Nasser Al Khalafi og sportsdirektør Leonardo trakk seg på sin side. I dommergarderoben etter kampen. «Etter kampen oppførte PSG-presidenten og sportsdirektøren seg aggressivt og prøvde å gå inn i dommergarderoben. Selv etter at dommeren ba dem gå, blokkerte de døren og presidenten banket bevisst på noens flagg. Medhjelpere, brøt det.»Det skrev dommerne i konkurranserapporten sendt til UEFA.

Disse to atferdene, selv om de er forskjellige, kan i stor grad tillates. Paris-treneren kan risikere suspensjon og en høy bot. I henhold til UEFAs disiplinærregler risikerer både spillere og trenere å bli suspendert på grunn av feilaktig fremstilling av dommeren. Det kan gå opptil tre kamper hvis dommeren fornærmer laget, og opptil fem til femten kamper ved aggresjon mot dommeren, avhengig av alvorlighetsgraden.

Den spanske avisen AS gikk tilbake til arkivet og fant spor etter en lignende sak i nyere tid. I 2012 ble Real Madrid-trener Jose Mourinho suspendert i fem kamper og bøtelagt 20 000 20 000 for å ha kritisert dommerne etter å ha blitt sparket mot FC Barcelona. Det er nok å forutsi forbudet som ble pålagt Pochettino.

I saken til Nasser al-Khalifi og Leonardo bemerker avisen AS at alt avhenger av hva dommeren skrev i sin uttalelse. Hvis assistentdommeren finner flaggene knust, får begge den strengeste straffen. Brasilianeren er allerede suspendert i Frankrike etter å ha dyttet en dommer inn i gangen som fører til garderoben etter et møte mot Valencianerne i 2013. Han ble suspendert i ett år.