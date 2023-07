Hva er «Super Deer Moon», et ganske sjeldent fenomen som vil kunne observeres i kveld?

Astronomifans vil få muligheten til å være vitne til et eksepsjonelt fenomen i kveld fra mandag 3. til tirsdag 4. juli. Faktisk vil de kunne observere en supermåne på himmelen, et sjeldent fenomen som oppstår tre eller fire ganger i året på det meste.

Legg merke til at denne supermånen, vitenskapelig kalt perigee-syzygy, har blitt kalt «superdeermoon». Årsaken er enkel: den dukker opp i juli, den tiden av året da mannlige hjort viser geviret sitt.

Når det gjelder det vitenskapelige navnet perigeo-syzygy, refererer det til kombinasjonen av to samtidige fenomener. Syzygy er det øyeblikket med fullmåne der månen og solen står overfor hverandre i forhold til jorden, i sentrum, slik at solen kan lyse opp månen på en spesiell måte. . Perigeum er når månen kommer nærmest jorden i sin bane. Siden månens bane er elliptisk, er avstanden mellom jord og måne absolutt variabel. Ved apogee, punktet der månen er lengst unna, er månen 406 000 km fra jorden. Tvert imot, ved perigee er det 356 500 km fra oss. Denne mandag kveld blir den faktiske avstanden til nærmeste 361.934 km.

Andre fullmåner er ventet denne sommeren: 1. august («superstørmåne»), 31. august («superblå måne») og 29. september («superhøstmåne»). Den mest «bemerkelsesverdige» vil være den superblå månen 31. august. Sistnevnte vil ligge 357 344 km fra jorden.

Det bør også bemerkes at for å kunne observere fenomenet denne mandag kveld, vil det være nødvendig å vente på solnedgang og favorisere et sted uten lysforurensning.