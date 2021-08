Hva er supersko og hvordan forårsaker de teknologisk doping?

I 1960, da denne ukjente personen vant OL -maraton, forbløffet Abe Bilkula verden. Han fanget verdens oppmerksomhet da han var den første østafrikaner som vant medalje og løp barbeint. Han vant i Tokyo etter 4 år, men denne gangen hadde han på seg sko. Idrettsutøvere har utmerket seg ved årets OL i Tokyo og tilskrives i stor grad sine høyteknologiske sko. Nå har dette ført til en debatt om teknologiske stimulanser.

Supersko: Hva skjedde?

Siden OL i Rio 2016 har forskjellige nasjonale og individuelle atletiske prestasjoner blitt overgått, på grunn av hvilke det har blitt beskrevet som Super Shoes.

Disse høyteknologiske skoene har tidligere blitt hyllet for endringer i friidrett. De ble hardt slått av renholderne da de så at denne nye skoen hadde ødelagt utøveren.

Selv ved OL i Tokyo 2020 har idrettsutøvere levert gode prestasjoner med skoene de bruker. Kritikere støtter imidlertid ikke slike supersko. Den ble opprinnelig utviklet av amerikanske multinasjonale selskaper som Nike og har blitt kritisert av mange konkurrenter for å være en del av en teknologisk stimulans.

Supersko ved OL i Tokyo 2020:

På 400 m hekk for menn satte Norges gullmedalje Carsten Warholm verdensrekord på 0,75 sekunder. Det samme gjelder Sydney McLaughlins 400m hekk i USA. Mange andre idrettsutøvere har slått denne rekorden. Jamaicas Elaine Thompson Hera vant gull på 100m og 200m og slo den 33 år gamle olympiske rekorden. I tresteget vant Venezuelas Ulymer Rojas gull og satte verdensrekord. Elliott Kipsoz fra Etiopia avsluttet de olympiske leker på 2 timer 8 minutter 38 sekunder, og ble den tredje personen i historien som vant to olympiske løp på rad.

Hva forårsaket debatten om dette spørsmålet?

Debatten begynte først da Elliott Gibbs vant et to timers løp i Wien i 2019. Den tiden ble imidlertid ikke tatt i betraktning da. Men to uker etter Gibsons seier brøt en annen etiopisk friidrettsutøver, Kenisisa Begale, den forrige rekorden på to sekunder ved å bruke en annen løpers overløp.

En dag etter å ha slått rekorden på to timer med forbud, slo Kenyas Brigitte Koske den 16 år gamle rekorden i Chicago Marathon.

Da Kipsoz gjorde sitt første forsøk på å bryte barrieren på 2 timer, falt han i løpet av 26 sekunder. Det ble sagt at skoen han hadde på seg var i hans favør. Disse skoene er en serie Weforfly Elite, Nike sko. Disse sies å gi idrettsutøvere 4% mer energi enn vanlig.

Hva gjør supersko?

Funksjoner av sko:

Madrassluftenhet for stabilitet og fjær Kullplate i full lengde for trykk og stabil følelse Vevd og syntetisk topp for sikker og lett kontroll Sjansene for å avdekke mellomløpet er små Sjokkbølgemønstre ved basen for å unngå fotstøt.

Nedenfor er triksene for å gi skoene grep om løperne.

De har super pigger som festes til en unik skumplate av hard karbonfiber.

De tradisjonelle piggene hadde middels skum for å redusere vekt og energiabsorbering.

Super Spikes har det beste skummet for å returnere 80-90% av energien til utøveren og karbonfiberplaten gir utøveren et veldig effektivt push-off.

Disse super skoene er anerkjent av friidrettsverdenen, men med noen forbehold i skumtykkelse og andre parametere. Men ved årets OL i Tokyo har det blitt sagt at disse skoene også vil øke farten til idrettsutøvere.

Imidlertid blir sko nå kritisert fordi de reduserer menneskelig innsats for å konkurrere i OL -løpene. Idrettsutøvere skal belønnes for innsatsen, men de bør ikke velge sko.

