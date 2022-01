Hva er systemkravene for Showa American Story?

Bilde av Nekcom Entertainment

Nekcom Entertainment har avslørt systemkravene for Showa American Story. Kravene som er oppført gjelder både de anbefalte systemkravene og minimumskravene.

Det er best å bruke en enhet som utfyller de anbefalte innstillingene, men Showa American Story vil kjøre perfekt med minimale innstillinger. Systemkravene for Showa American Story finner du nedenfor.

Minimum systemkrav

Operativsystem: Windows 10 (64 bit)

Prosessor: Intel Core [email protected]

Minne: 8 GB RAM

Grafikk: Nvidia GeForce GTX 960

DirectX: Versjon 11

Lagring: 50 GB ledig plass

Anbefalt konfigurasjon

Operativsystem: Windows 10 (64 bit)

Prosessor: Intel Core [email protected]

Minne: 16 GB RAM

Grafikk: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti

DirectX: Versjon 11

Lagring: 50 GB ledig plass

Hvis du vil spille dette spillet, må du kjenne disse kravene og matche dem med datamaskinen din. Før du kjøper Showa American Story, sørg for at datamaskinen din er i stand til å kjøre! Sjekk ut Showa American Story-traileren nedenfor!

