Hva er våkenvask? En historiker fordømmer et «opportunistisk og adaptivt» kapitalistisk system

«Som historiker lurte jeg på hvor begrepet kom fra. Den romantiske bevegelsen fra slutten av 1700-tallet fordømte ulikhet, uttrykte misnøye med verden og gjorde opprør mot opplysningstiden, som etablerte fornuften som den høyeste dyd. Romantikken krever nytelse og følelser, men kritiserer også samfunnet.» Forklare Audrey Millett fortsetter: «Denne woken, som betyr «å være våken», har kommet til å bety at man bærer, fra den gang Et bevisst blikk på sosiale og rasemessige ulikheter, homofobi, sexisme, miljøspørsmål«.

For forskeren, inspirert av filosofen Av Tocqueville, ville industrialiseringen som fulgte bli skapt av radikale sosiale kamper der fagforeninger beskyttet arbeidere som slet for dårlige lønninger. Selskaper gjør folk til forbrukere for å tie påstander: masseforbruk, skape overdrevne ønsker og utseendet til «tvungen» fritid: «I 2023, mer enn 150 år senere, er vi i en verden av nesten romantiske skuffelser.

Til historikeren, fra På 1800-tallet lyttet det kapitalistiske systemet til dissens og dissens, ofte som en ressurs for å reformere dem og utnytte dem til fordel for ulikhet. Wake washing – kapitalisme, forbrukerisme, opportunisme Tittelen på den nye bokenAudrey Millett Lærer The Black Book of Fashion allerede fordømt i sivilisasjonen Moderne slaveri, samt sosiale, helse- eller miljødramaer.

Når det gjelder ordet «våknet», har det blitt et altomfattende og nedsettende ord som fremkaller intoleranse: «Jeg erHan sa at media foretrekker forenklede og binære diskurser der vi er vekket og anti, progressive og anti-FASO. «Wokiste» er en fornærmelse gitt mot gode lærere i dag».