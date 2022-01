Hva er Yu-Ki-O! Master Duel Mobile Utgivelsesdato?

Du går! Master Duel ble utgitt 18. januar 2021 på Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch og PC. Den har lagring på tvers av spill og lagring, slik at spillere kan slåss og endre dataene sine på andre plattformer. Når det er sagt, kan noen ha lagt merke til at mobile enheter ikke er oppført for publisering av nettsteder.

Dette er Yu-Ki-Oh! Master Duel kommer ut på mobil, hvis det er en date. Dessverre er det ingen bekreftet dato for Yu-Ki-O! Master Duel utgitt på iOS og Android. Når det er sagt, har Konami bekreftet at disse sidene til slutt vil lanseres.

Du går! Master Duel er U-Ki-Ows nye digitale opplevelse! Serie. Den har mer enn 10 000 kort og lar spillere lage flere kortstokker. De kan ta disse kortstokkene online i vanlige eller rangeringsdueller og fullføre en spillermodus.

Selv om ingen mobilutgivelsesdato er kunngjort, kan spillere overføre dataene sine til iOS og Android fra dag én. Vi vil se etter mer informasjon og oppdatere når dette innlegget blir tilgjengelig!

