Hva fikk det skotske havet til å bli turkis?

24. juni ble lokalbefolkningen og besøkende på Isle of Arran, Skottland, forbløffet over den strålende turkise fargen på havet. For å avkode denne bisarre hendelsen, studerte forskerne vannprøvene, og Peter Miller fra Plymouth Marine Laboratory, Storbritannia, bekreftet via Twitter søndag at det var forårsaket av encellede alger kalt coccolithophores. Det ble identifisert som Emiliania huxleyi, en vanlig giftfri art som finnes i nesten alle havøkosystemer. I fjor fanget NASAs Terra-satellitt en lignende blomst forårsaket av samme art i Norges Hardangerfjord.

Jeg kan bekrefte at det var det #cocolithophore E. hux. som gjorde Clyde turkis; knapt noe annet planteplankton der. Giftfri, 10 mikrometer bred. Takk til @BresnanEileen for elektronmikroskopi av en prøve fra 24. juni @FSC_Millport. https://t.co/AhSPhIS46N pic.twitter.com/Orphbmb4Tu – Peter Miller (@PeterIMiller) 4. juli 2021

Fytoplanktonøkolog Eileen Bresnan gjennomførte avanserte mikroskopiske studier på vannprøven for å identifisere alger og avslørte deres hvite kalsiumkarbonatplater. Lyset som reflekterer av disse kalkholdige hvite algene i det øvre sjølaget, ga den perfekte turkise fargen.

“Disse blomstene er en vanlig forekomst langs kanten av sokkelen i det vestlige Skottland og i Nordsjøen. Det er uvanlig at de blir rapportert i Clyde Sea-området, ”forklarte talsmannen for Marine Scotland i en e-post til indianexpress.com. Han la til at det ikke ble rapportert om noen innvirkning på livet i havet, og at det ikke var nødvendig med noen oppryddingstiltak.

Paul Tett fra Scottish Association for Marine Sciences sa til BBC.com: “Den gode nyheten er at disse små alger er en av naturens måter å redusere karbondioksid i atmosfæren fordi kalkholdige plater absorberer karbondioksid. Karbon fra sjøvann og når de synker til bunnen tar de den ut av havet og atmosfæren ”.