Hva Ford Genk-konverteringen lærer oss om Caterpillar Gosselies

Husker du historien om haren og skilpadden? Moralen er veldig enkel: det er ingen vits i å løpe, du må starte i tide. Den kan være inspirert av en sammenligning av gjenoppbyggingsstedene til Caterpillar i Charleroi og Ford i Genk, begge forlatt av eierne og operatørene.

Fabrikkene hadde svært like historier: stengingen annonsert i 2012 for bilfabrikken fra Limburg, implementert i desember 2014; Og i 2016 for den amerikanske produsenten av anleggsmaskiner, som ble oppnådd et år senere.

I juni 2017 ble Catch-planen aktivert etter initiativ fra Paul Magnette. Og de første resultatene lar ikke vente på seg: kattharen løper foran skilpaddens søppel. Men gleden av å overgå den flamske utposten vil bli fulgt av rungende fiaskoer for Caterpillar Gosselies: først Thunder Power bukket under, og deretter Legoland i begynnelsen av dette året.

Under spørsmål til den vallonske økonomiministeren, Willi Borsus, om strategien som ble brukt i Limburg, stakk nestlederen Christophe Clercy en kniv i såret. Willy Borsos nekter imidlertid å trekke paralleller: «De to nettstedene er ikke sammenlignbare»Han insisterer, selv om utseendet har en tendens til å være annerledes. I Genk ga ombyggingsplanen som ble utført av den flamske regionen i 2013 bygging av en kommersiell park. I samarbeid med provinsen Limburg ble det besluttet å ødelegge Ford-bygningene og rydde landet for å opprette Logistic Valley Flanders. Etter betydelige investeringer, ble området delt inn i tre soner for å revitaliseres av offentlig-private partnerskap. Den flamske regjeringen solgte den siste tomten for det tidligere Ford-anlegget til byen Genk og det provinsielle utviklingsselskapet (POM-Limburg) i begynnelsen i år.I denne sammenhengen bestemte produsenten av landbruksutstyr John Deere seg for å sette sammen kjøretøyer under sitt merke av Rhenus Automotive. Og i Charleroi ble valget tatt for å vedlikeholde Caterpillar-bygninger.»

offisiell minister: «Verken det vallonske eksportbyrået eller Wallonie Corporation ble bedt av John Deere om å jobbe der.»så vi gikk ikke glipp av noen muligheter. «Søket etter en investor til nettstedet pågår, og alle involverte aktører er fullt mobilisert.»