Hva gjør du med de titalls millioner solcellepanelene som brukes i Australia?

Brukte solcellepaneler venter på resirkulering ved Envie2E Aquitaine-anlegget / Foto: Energy Revolution – HL.

For å redde klimaet monterer folk solcellepaneler på taket. Spesielt i Australia. Men forskere slår nå alarm. For ikke å ødelegge denne innsatsen, er det nødvendig å planlegge den økologiske deponeringen av disse utdaterte brettene.

Australia har på bare noen få år blitt det landet med størst produksjonskapasitet for solenergi per innbygger. Ca 1 kilowatt per innbygger. Allerede overstiger landets solenergikapasitet kapasiteten til kullkraftproduksjon. Og takket være nedleggelsen av et kraftverk på 2000 megawatt i New South Wales som er planlagt til neste måned, kan kapasiteten til australske solcellepaneler på taket – omtrent 20 gigawatt – være nok alene til å overgå fossilkapasiteten. Men dette bør ikke få oss til å glemme at mindre enn 15 % av elektrisiteten som produseres i Australia i dag er av solenergi. Når nesten 70 % av landets elektrisitet er produsert av kull.

Det som bekymrer eksperter i dag, gjenstår imidlertid andre steder. studere utført av forskere fra University of South Australia reiser allerede et nagende spørsmål: hvordan skal landet klare å kvitte seg med de 80 millioner solcellepanelene som vil nå slutten av livet fra 2035 på en miljømessig måte? Tilsvarer 100.000 tonn avfall. Og tallet kan stige til 1 million tonn avfall før 2050, gitt australieres entusiasme for solenergi.

Gjenvinning av solcellepaneler

Resirkulering av solcellepaneler kommer ikke naturlig. Det er nødvendig å fylle en tung form for å skille hver av ingrediensene. Husk også at de værbestandige polymerene som brukes i solcellepaneler frigjør hydrogenfluorid når de brennes. En irriterende gass som kan forårsake kvalme eller til og med lungeødem, og som vanligvis filtreres ut i standardplanter.

Rent økonomisk virker det også viktig å organisere deponeringen av alle disse solcellepanelene. Spesielt for å gjenvinne silisiumet de inneholder. Materialet er definitivt rikelig. Men etterspørselen øker. Forskere anslår allerede verdien av silisiumet som ble brukt til å bygge de nesten 3 milliarder solcellepanelene som er installert over hele verden til mer enn 7 milliarder dollar. Sektoren kan være lønnsom.

Organisere løsninger

Som i noen land i Europa er deponering allerede forbudt i noen australske stater. Dette forhindrer utslipp av giftige stoffer til miljøet. Forskere sier at verktøyet er kraftig. Spesielt fordi det oppmuntrer tanken på resirkulering av solcellepaneler helt fra produksjonsstadiet. Selv på tidspunktet for demontering. Med rammer eller glassdeksler fjernet. Forskerne foreslår også å gjenbruke noen av solcellepanelene som fortsatt kan fungere med en viss effektivitet.

For å ramme alt dette og unngå overgrep vil det være nødvendig å lovfeste og investere i en bransje som fortsatt er i sin spede begynnelse i dag. Institutt for klimaendringer, energi, miljø og vann sa at den australske regjeringen jobber med interessenter for å utforme et program for håndtering av solavfall. Faktisk er fabrikker utpekt til å motta solcellepaneler som er tatt ut av drift.

