Hva har Apple WWDC 2023 i vente for oss? Her er hovedplanen og tidspunktene

Og det går igjen. Apple har annonsert planer for sin årlige utviklerkonferanse WWDC 2023, som vil finne sted fra 5. til 9. juni. Og som vanlig planlegger de å holde et stort arrangement på åpningsseremonien. Lurer du på når? 5. juni er klokken 10 Pacific Time, eller klokken 19 for oss franskmenn.

Gjør deg klar for iOS 17, macOS 14, watchOS 10, 15-tommers MacBook Air og høydepunktet: det populære AR/VR-headsettet.

Så hva kan vi forvente denne 5. juni?

Ifølge Apple, til et snøskred av innovasjoner. Alt vil bli kringkastet på Apple-siden, og også på YouTube. Hvis du gikk glipp av det sekundet de annonserte størrelsen på den nye MacBook, kan du gjenopplive dette historiske øyeblikket så mange ganger du vil.

Etter keynote vil det bli holdt en debriefing Plattformer State of the Union For utviklere forklarer Apple hvordan appene deres kan bli enda bedre takket være deres nye verktøy. Og for å avslutte dagen med stil, vil Apple gi sitt Designpriser. De belønner skapere og utviklere som bruker plattformene deres mest.

Årets store rykte var kunngjøringen av Apples augmented reality-headset. I utgangspunktet vil de delta i en «mixed reality»-dans, som de liker å kalle det. Det er en fin måte å si at de skal prøve å gjøre AR og VR. Ryktene antyder et tynnere, lettere headset utstyrt med OLED-skjermer og kjører en variant av M2-prosessoren. Den skal støtte iPad-apper. Det er beskjedne 3000 dollar.

Det er fortsatt mange spørsmålstegn rundt hodesettet, inkludert om det faktisk vil bli avduket på arrangementet, men offisielle opptak rundt arrangementet antyder en slags mixed reality-kunngjøring.

