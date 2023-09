Hva har Cho Soir i vente for deg denne uken?

Ti belgiske kokker avduker sine signaturretter

Gjennom hele karrieren lager kokker dusinvis av såkalte «signaturretter». Ikoniske kreasjoner som fanger essensen av deres kunst og stil. Vi spurte ti anerkjente kokker om en rett som gjør dem stolte… og kundene deres fornøyde. En sjanse til å oppdage historiene bak de store hitene.

Hva med å dykke inn i 2023?

En god saus hever enhver rett. Selv en vanlig ingrediens kan bli en eksepsjonell rett når den kombineres med en vellykket saus. En nærmere titt på over 2000 år med kulinarisk tradisjon med noen ganger eventyrlystne spisere og ingrediensene som trengs for å lage en oppsiktsvekkende saus i dag.

Forlater restauranten og blir hjemmekokk

De siste årene, spesielt etter helsekrisen, har flere og flere kokker gjennomgått sin tilnærming til yrket, spesielt ved å legge ned restauranten for å ta fatt på nye aktiviteter. Inkludert private middager. Hvordan kan dette valget tolkes og hva sier det om feltet? Tre kokker hjelper oss å forstå denne trenden.

Når teknologien invaderer kjøkkenet

Kunstig intelligens, sofistikerte enheter og sosiale nettverk: Hvordan sjonglerer kokker med ny teknologi? Vi tar status.

Hvordan håndtere allergier i gastronomi?

Allergier og intoleranser har blitt en skikkelig hodepine for kokker, som åpent tar opp denne saken og prøver å møte kundenes behov så mye som mulig, og dobler kreativiteten deres for å lage nye menyer for kundene sine. .

Men også

– En nærmere titt på trender innen utendørs matlaging.

– Florence og Carlo tar oss med til Saint-Gilles, Grabuge.

– Medgründer av Confessions Bar, som åpner dørene om noen dager, gir mixolog Nicolas Wignells oss favorittadressene våre, for å nyte deilige cocktailer.

