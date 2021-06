Hva kan gå galt? Kinesiske byggherrer bygger ti etasjers leiligheter på 29 timer

I en post du ikke vil tro – eller håpe – er mulig, har kinesiske byggere bygget en ti-etasjes bygård på bare 29 timer.

Selv om konstruksjonen av bygningen i den sentrale byen Changsha har blitt hyllet av utviklere som ‘verdens korteste byggeperiode’, kan nye beboere i leilighetskomplekset være litt forsiktige med å bli bygget for raskt.

Det kinesiske byggefirmaet Brad Group bestemte seg for at det ikke ville ta sin vanlige tid å bygge en ti-etasjes boligblokk, så de gikk for det raskeste alternativet og bygget det en dag.

Tidsbilder av bygningen En stor bygningsarbeider og tre kraner kåret til den høyeste bygningen i live på 28 timer og 45 minutter.

Opptakene viser at kraner brukes til å løfte enheter og stable dem oppå hverandre ettersom arbeidere raskt jobbet med å boltre dem alle sammen.

Ved å kombinere ferdigbygde små selvregulerende modulære enheter i en fabrikk ser de ut til å være umulige.

Størrelsen på containercontainerne og enhetene laget av stål ble deretter fraktet til byggeplassen i lastebiler.

I en scene som minner om spillet Jenga, ble kraner brukt til å løfte enhetene og stable dem oppå hverandre ettersom arbeidere raskt jobbet for å boltre dem alle.

I en strålende design ble enhetene stablet slik at den ene veggen i hver blokk ble brettet ned for å bli en base – og vinduene og balkongene ble brettet utover for å lukke hullene.

Når grunnstrukturen var fullført, ble vann og strøm installert.

Videoen viser den ferdige boligblokken, som har enkle hvite vegger og tregulv.

Automatiserte modulære enheter er prefabrikkerte i en fabrikk av Broad Group

Modig: Folk står på taket av den nye boligblokken, som tok mindre enn en dag

Leilighetsblokken er møblert og veggene er malt i en enkel hvit

Noen innbyggere kan frykte at det å bygge raskt vil forlate naboen ovenpå – det vil si – Brede gruppesider er 100 ganger sterkere enn vanlig gulv fordi de er laget av stålplater.

Selskapet sa at byggemetoden kunne brukes til skyskrapere og offentlige bygninger.

“Det er godt egnet for luksusleiligheter, skyskrapere med 200 etasjer og ideen til offentlige bygninger og boligbygg,” sa Brad Group.

I 2012 avduket panelet kontroversielle planer om å bygge en 220-etasjes skyskraper ved hjelp av modulære enheter på syv måneder.

Men byggingen ble aldri fullført på grunn av sikkerhetsproblemer og manglende godkjenning fra myndighetene. Fundamentene til bygningen sies nå å bli brukt som oppdrettsanlegg.