Hva ligger bak de utskårne dyrene i norske stavkirker?

Norges stavkirker er et syn å se. Bygget på stenger (store trestolper) og med et særegent tak, er de nå nesten unike i verden. Men disse kirkene er mer enn bare en turistattraksjon – de forteller historien om en tid da landet gikk over fra nordisk tro til kristendom.

Heddal stavkirke (Creative Commons).

Det virker litt overraskende, gitt deres tradisjonelle livsstil, at vikingene omfavnet kristendommen så grundig. Men for omtrent tusen år siden tok endringen allerede tak.

De eldste trekirkene som fremdeles er bevart i dag (som vi i det minste kjenner til) er fra 1100, men tidligere kirker er også kjent. Katolikker foretrakk stein for sine kirker, og vikingene bygde også noen stavkirker, men stavkirker var normen. De brukte ikke negler, bare tre, og interiøret ble ofte dekorert med drager eller andre mytiske dyr.

Det er sjelden å dekorere kirken din med noe. De fleste kirker har skåret eller malt bibelske scener eller hendelser, men mytiske dyr er ikke vanlige. Disse dyrene har generelt blitt tolket som hedenske rester, et tegn på at selv om lokalbefolkningen byttet til kristendom, opprettholdt de noen av sine tidligere trosretninger.

Det indre av en trekirke. Creative Commons.

Da Norge fikk uavhengighet på 1800-tallet, etter “fire hundre år natt” -styret under Danmark, søkte nordmenn å gjenoppdage sin nasjonale kulturarv og fant den i stavkirker. De var unike, datidens historikere sa, og dyrene som er hugget inn er også unike.

Men de har kanskje bare hatt halvparten rett, sier postdoktor Margrete Syrstad Andås ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som leder et forskningsprosjekt om stavkirker.

“Stavkirker var en gang hovedfokus for norsk historisk kunstforskning fordi nasjonalisme var viktig,” sier Andås. “Men tidene har endret seg. Nasjonalisme som tema har blitt mer problematisk, og samtidig har vi begynt å stille spørsmål ved hvor norske disse bygningene egentlig er. En del av prosjektet mitt er å kaste nytt lys over stavkirker. “

Hvilket reiser spørsmålet: hvor unikt norsk er stavkirker og dekorasjoner virkelig hedenske?

Urnes stavkirke. Creative Commons.

Mesteparten av forskningen på stavkirker ble kun publisert på norsk eller andre skandinaviske språk, sjelden på tysk, noe som gjorde den utilgjengelig for andre forskere og i det vesentlige videreførte de tidlige funnene om kirkene. Andås ønsker å bidra til å motvirke noen av misoppfatningene om kirker og gjøre ekte vitenskap mer tilgjengelig for verden. En del av arbeidet hans fokuserte på Urnes stavkirke, vist ovenfor.

“Med Urnes-prosjektet vil jeg vise at stavkirker gjenspeiler en felles europeisk kulturarv. Målet med prosjektet er å sikre at stavkirker blir innlemmet i den europeiske samtalen om middelalderkunst i arkitektur, sier han.

Den første delen av studien involverer datering av kirken og dens elementer. Forskere vet at Urnes ble bygget på 1130-tallet, men stavkirker (og mange store tømmerbygninger) innarbeidet ofte tømmer fra tidligere strukturer. Dette treverket kan dateres med en metode som kalles dendrokronologi, basert på trærnes vekstringer.

Når det er et tørt år, eller spesielt et regnår, blir denne informasjonen bevart i træringene. Gjennom årene har forskere bygget kataloger over hvordan disse årene “ser ut” på treringer, og når de finner tre med synlige ringer, kan de gå tilbake og se når treet ble hugget.

Meningsmålinger viser at høvdingen i Urnes begynte å kutte trær for kirken vinteren 1131-1132. Kirken gjenbrukte imidlertid en portal fra den forrige kirken, fra 1070. De eldste daterte opptegnelsene på Urnes dateres tilbake til 765, det eldste norske kirkematerialet som ble funnet ved hjelp av denne metoden.

Men portalen er spesielt spennende.

Utskjæringer av kirkeportalen, tradisjonelt tolket som det mytiske nordiske dyret Skrå bar spiser røttene til Yggdrasil. “De sammenflettede slanger og drager representere verdens ende i følge den norrøne legenden om Ragnarök “.

“Flere av slangene som fletter seg sammen og angriper den store løven i portalen forvandles til liljer,” sier Andås.

Dette ble ansett som et klassisk norrønt motiv, men Andås mener at denne tolkningen egentlig ikke er riktig. En annen forsker på prosjektet, Natalie le Luel, påpeker viktigheten av en oversett detalj: dyrene er i en hybrid tilstand og forvandles fra slanger til liljer. I dette ser le Luel et annet motiv: liljen var et symbol på frelse på den tiden, og derfor ser ondskapens krefter, kaoskreftene ut til å være i ferd med å bli overvunnet av det gode. Dragen, et annet symbol avbildet på Urnes, er ikke nødvendigvis så norrønt som tidligere antatt, bemerker forskerne også.

“I moderne tid blir dragen ofte fremstilt som en representasjon av den førkristne norrøne tiden, men dette er helt feil,” sier Andås.

Dragen er et av hovedmotivene til hovedstedene inne i Urnes stavkirke og er inkludert på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Birger Lindstad

Urnes stavkirke har likheter med kirker andre steder. Med sin eldgamle vikingtidskunst og dyreversiering ligner den fremdeles det som skjedde andre steder.

Urnes-forsker Griffin Murray har studert Urnes stil utenfor Skandinavia, spesielt i irske kirker. Urnes-stilen representerte en uttrykksform som strakte seg fra Østersjøen i Øst-Skandinavia til Irland.

Selve dragen mangler fullstendig i førkristen tid i skandinavisk kunst (der vingeløse slanger dominerer). I denne sammenhengen tolket forskergruppen dragen slik at den representerer ondskap i en kristen sammenheng. Andre dyr antas også å representere kristne motiver og tjene som allegori, om enn på en ukonvensjonell måte.

“Dyret er en stilisert løve, et sentralt motiv i heraldikken fra senvikingtiden. Løven som et symbol på herskeren kan også symbolisere Kristus, som kjemper mot ondskapens krefter, sier Syrstad Andås.

Alt i alt peker den nye tolkningen på Urnes kirkekunst som en storslått samling av kristen, heller enn hedensk, håndverk, med hovedtemaet i kampen mellom godt og ondt. Visst, det var en ganske uvanlig type kristen kunst, men kristen likevel.

“Inne i kirken skar veldig utdannede, kontinentaleorienterte håndverkere en serie på nesten femti dekorerte hovedsteder, med løver i akrobatiske positurer, drager, jaktscener, menn som drar i skjegget og menn som kjemper mot løver,” sier Syrstad Andås.

Siden norske stavkirker ikke ble vurdert med stor interesse for vitenskap til nå, er det veldig mulig at vi vil lære mye mer om disse kirkene de neste årene. Nesten tusen år etter at de ble bygget, får disse kirkene nytt liv.