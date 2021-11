Hva ligger bak Red Bulls vingproblemer

Mellom den tredje gratis treningsøkten og kvalifiseringsrunden i USAs Grand Prix, Rød okse Det ble funnet en liten sprekk i bakspoileren Max Verstappen, Som tvang dynamikken til den røde oksen til å handle raskt. To uker senere, på Mexico City Grand Prix, jobbet de samme mennene igjen på bakvingene til to biler, og sprakk selv etter den siste gratis treningsøkten.

Så i kvalifiseringsrunden i Austin og Mexico City ble det funnet biter av gaffatape på de bakre vingene til Red Bulls, slik at de kunne spare litt tid før en varig løsning kvelden før løpet.

Disse to kapitlene kan fremheve et problem i utformingen av RB16B, selv om en nærmere titt på situasjonen indikerer at de to problemene er helt forskjellige.

Austin er sprekker

Sergio Perez sin bakvingedetaljer i US GB

Den flate overflaten til Austin-kretsen skyldes mest sannsynlig store luftsprekker i bakvingen i US GB. Teamet måtte handle, og deretter koble jernet (røde piler). Den illustrerer alle testene teamene må gjøre for å unngå potensiell skade. Men det reiser også spørsmålet om hvor langt team flytter grenser for å finne ytelse når de når den nødvendige levetiden i sammenheng med budsjetttak.

Red Bull er faktisk ikke det eneste laget i USA som har lidd av et slikt problem. Fernando Alonso Bakvingen hans hadde kollapset og han måtte fullføre løpet for tidlig på grunn av overdreven tretthet.

Baksidedetaljer om Sergio Perez i meksikansk GB

Og de fra Mexico

Problemer i Mexico ser ut til å ha en annen opprinnelse fordi reparasjonen ikke dreier seg om det samme området: i Autotromo Hermanos Rodriguez tok det østerrikske teamet seg av kanten på den øvre lappen (rød pil) og det kuttede området av lysbildet ( blå piler). På den annen side, selv om denne versjonen av padlen har vært en del av Red Bulls aerodynamiske arsenal en stund, er det bemerkelsesverdig at den ikke ble brukt i Mexico før i år.

Den meksikanske GB tester enkeltseter, med lag som setter opp sin tyngre flypakke på den raskeste banen. Den maksimale belastningen som oppleves av padlen i Monaco brukt i en lignende spesifikasjon har ingen korrelasjon med belastningene i Mexico på grunn av den høye hastigheten som oppnås. I tillegg er underlagt railron når TRS er aktivert mer brutalt enn i Monaco.

Red Bull har bekreftet personlig at problemer med Austin og Mexico City ikke er relatert. I en kommentar til de siste sprekkene sa lagleder Christian Horner: “Det er en helt annen del av vingen. Det er noe vi aldri har sett før.

Horner la til at etter den tredje gratis treningsøkten, da problemet oppsto, måtte teamet fjerne bakvingene på begge bilene og reparere dem før de installerte de beste delene.

“Vi følte at padlen måtte repareres, så som en forholdsregel gjorde vi noen endringer på alle padleårene som var igjen i bassenget vårt.”, Han forklarte. “Alle spoilere ble fjernet fra bilen, og tilsynelatende ble de beste enhetene satt på begge bilene. Dessuten mistet vi en bakspoiler helgen etter Seco-ulykken. [Pérez] Og EL1.”

Mens neste begivenhet i Brasil kan by på noen utfordringer for lagene, er det usannsynlig at omstendighetene som utløste Red Bull-problemene i USA og Mexico vil dukke opp igjen.