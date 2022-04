Hva med potensialet til gass oppdaget i Marokko?

Amina Benkhadra, generaldirektør for det nasjonale kontoret for hydrokarboner og gruver (ONHYM), presenterte for komiteen for infrastruktur, energi, gruver og miljø potensialet for naturgass oppdaget i Marokko mellom 2000 og 2022. I alt 67 brønner – og nevnte 40 av dem inneholder betydelige eller mindre volumer naturgass – boret av 11 forskjellige naturgassleteselskaper.

For å lese: Marokkos import av gass gjennom det større Midtøsten blir tydeligere

Store mengder gass og kondensat er påvist på sandsteinsnivå under trias-saltet i Meskala i Essaouira-bassenget, ifølge rapporter. The360. Når det gjelder Tundrabassenget, mellom 2016 og 2019, ble fem brønner boret av ONYHM og partneren Sound Energy. Etter funn av gassmengder i to av disse brønnene, ble det signert en kontrakt med hensikt om forestående oppstart. Syv brønner, inkludert tre på grunt vann, ble boret på Atlanterhavskysten fra Agadir til Tarfaya. Olje ble oppdaget utenfor Tarfaya og Sidi Ifni i to brønner. Betydelige olje- og gasstilbud ble fremhevet ved fire andre brønner i samme offshore-område.

Les: Gass i Marokko: «Veldig oppmuntrende» resultater i Lixus

Naturgass vil være tilgjengelig på to steder: Gharb-bassenget og Essaouira (Mskala)-området. 150 tusen kubikkmeter utnyttes i Vesten og leveres daglig via gassrørledninger til syv kunder som opererer i Kenitra Free Zone og Industrial Zone, som en del av et partnerskap mellom ONHYM (25%) og SDX Energy (75%). . Amina Benkhadra bemerket også at naturgassen som utnyttes i Essaouira-Mskala-regionen i stor grad selges og absorberes gjennom noen av energibehovene til det nasjonale fosfatkontoret i Youssoufia, og tilføres via en 125 kilometer lang gassrørledning.