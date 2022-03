Hva nysgjerrighet sier om Mars» jordformasjon

Du vil også være interessert

[EN VIDÉO] Nysgjerrighet: Fantastisk utsikt fra siden av Mount Sharp Ni år etter landing på Mars, kort tid etter å ha dekket bunnen av Gale Gorge, fortsetter Curiosity-roveren sin ferd på den røde planeten på siden av Mount Sharp – også kjent som Aeolis Mons. Det fortsetter å gi ekstraordinære bilder for astronomer som er interessert i å lære mer om værforholdene på den røde planeten tidligere. (På engelsk) © NASA, Jet Propulsion Laboratory

Siden 2012, Curiosity Rover utforsker Mars-bakken i Gale Valley For å forstå den tidligere konteksten til Mars. Etter å ha studert Flavio-deltaiske avsetninger og innsjø Av Aolis-palassetNysgjerrigheten tok interesse Geografi Av Aolis Mons, 5500 meter høy bygning som ligger i sentrum av avgrunnen. Siden 2019 er det nå i et område kalt Glen Doridon, som skjærer seg til siden av en liten dal.Aolis Mons. Dette området er av spesiell interesse for forskere på grunn av dets tvilsomme eksistens Mineraler Leire. Imidlertid Leire Er godt kjent på jorden Fremme beskyttelse av organisk materiale. Så Glen Torridon ville være en utmerket del av å utforske den mulige eksistensen av eldgamle biologiske markører. Men interessen til forskerne går lenger. Denne leireenheten er faktisk dekket med en sulfatrik enhet. Denne mineralogiske og stratigrafiske endringen kan virkelig være et tegn på en stor endring. Vær Mars, som gikk i bane rundt Nocian-Hesperian-overgangen (for omtrent 3,5 milliarder år siden). Så Glenn Doridons analyse av jorda virker viktig å forstå Mars fortid og dens utvikling.

Stedet for Gale Valley var absolutt en innsjø

Så Curiosity brukte verktøyet sitt ChemCam Å analysere jordsammensetningen i dette området. Rover søker dermed å kvantifisere tilstedeværelsen av mange mineralerOksygen (SiO 2 TiO 2 AlO 3 FeO D. MgO, CaO, Na 2 O og K 2 O) så vel som andre Kjemiske komponenter. Den kjemiske værmeldingen for hver prøve ble også evaluert.

Resultatene av mineralanalysen ble publisert i tidsskriftet JGR-PlanetsVis det Lag Leiren som ble testet av roveren ved Glen Doridon ble absolutt begravd under flere hundre meter. Sediment, Som vil bli fjernet av erosjonsprosesser til den mottar det nåværende terrenget til Aeolis Mons. Noen leirforekomster hevder at de ble avsatt I et rolig innsjømiljøAndre er karakteristiske for et svært dynamisk miljø, for eksempel en elvebredd eller innsjø.

Tilstedeværelsen av vann i hvert stadium av sedimentdannelse

Data lar deg oppdage historien til kjemisk vær i Glen Doridon. Høye verdier av den kjemiske meteorologiske indeksen indikerer at leireavsetningene er underlagt vannklimatiske forhold og at vannmengden ville vært tilstrekkelig til å fullstendig løse opp visse grunnstoffer, som kalsium. Dette kapittelet om kjemisk forvitring av vann kan ha skjedd i begynnelsen av sedimentenes historie, under transport og før avsetning, eller tidligere. Bunnen av kulingavgrunnen. Etter deres innskudd, prosessen Diagnose (Steining Sedimenter) er assosiert med sirkulasjon av væsker. Spor av væskesirkulasjon etter diagnoseprosessen er også sertifisert.

Curiosity-rover fanger Mars» kulingavgrunn © NASA, JPL, Story Ful

Likevel ser det ut til at mengden leire ikke er større enn i andre deler av avgrunnen. Variasjon Røntgenstråler. Dette resultatet er viktig fordi det gir bedre tolkning av det observerte signalet fraRundt den runde stien Med stiverktøyet, spesielt for fremtidige målinger andre steder. Så det ser ut til at orbitalmålinger ikke er kontrollert av overfloden av leirmalm som tidligere antatt.