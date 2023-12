Hva om Apple fortsatte å tilby nød-SOS via satellitt?

For noen uker siden annonserte Apple at Emergency SOS via satellitt, opprinnelig tilbudt i to år til kjøpere av forskjellige iPhone 14-modeller, endelig skulle være gratis i ett år til. Og for John Gruber bør Apple gjøre dette alternativet helt gratis, uten tidsbegrensninger.

Nød-SOS via satellitt: Apple tilbyr et ekstra år til iPhone 14-eiere

Dette er ikke en søt drøm, men resultatet av et ganske pragmatisk argument. For det første er det en teknologi som bokstavelig talt kan redde liv. For det andre er det sannsynligvis få mennesker som er villige til å betale for denne teknologien av logiske grunner: den er sjelden nyttig og derfor kan kostnads/service-forholdet virke lavt i absolutte termer. Men fremfor alt, argumentet som kan presse Apple til å forlenge varigheten av gratisperioden: risikoen for Apple er ganske høy fra et PR-synspunkt ved å ta betalt for denne løsningen.

Våre kolleger fra 9to5Mac avtale Et grunnleggende eksempel: en person hvis bil ble stjålet kunne ikke bruke kjøretøysporingstjenesten uten å betale $150 (abonnementet var avsluttet) og mediedekningen var ganske dårlig. Bare forestill deg dårlig rykte mulig dersom en person dør etter en ulykke fordi de ikke hadde betalt for satellitt nødstilfelle SOS og derfor ikke kunne ringe etter hjelp.

I virkeligheten virker det logisk å forestille seg at Apple absorberer teknologikostnadene i prisen på sine iPhones, slik Amazon for eksempel kunne gjøre med 3G-tilkoblingen til enkelte Kindles. Og det er fortsatt mulig for bedriften å ta betalt for visse mindre «viktige» tjenester, som for eksempel muligheten til å kontakte en hjelpetjeneste ved en bilulykke. Faktisk tilbyr Apple det for øyeblikket i USA for AAA-kunder (American Automobile Association), som må betale den aktuelle foreningen. Til Juan GruberDerfor bør Apple tilby nødhjelp gratis og ta betalt for mer tilfeldig bruk.

La oss avslutte med å huske at Apple ennå ikke har nevnt de mulige kostnadene for dette alternativet, gitt at iPhone 14 ble lansert i september 2022 og at Apple tilbød to års gratis tilgang (og nå tre).