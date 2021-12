Hva om atmosfæren til Venus gir livet et godt tilfluktssted?

Venus er en veldig gjestfri nabo. Ved en temperatur på rundt 400 grader vil den holde seg i live.

Dette er et gjenstridig rykte som henger i hodet til forskere som et plaster på kaptein Hodaks finger. Mange flere nekter å tro det, men det er et stort antall mer selvsikre støttespillere. Etter hvert som denne gruppen vokser, får den troverdighet og, viktigst av alt, multipliserer den kontekstuelle ressurser.

Uten en full forståelse av hvordan det egentlig er, er det godt mulig at livsformer eksisterer i Venus atmosfære. Primitiv, mikrobiell eller bakteriell, det er en bar, det er liv, og hvis denne hypotesen blir bevist, vil den markere en reell revolusjon i vår oppfatning av livet, universet og hvordan det fungerer.

Meninger om romvesener er begrenset til science fiction

Vi var ikke alene, vi trodde lenge at det fantes andre mennesker som oss et sted på himmelen, i hvert fall andre skapninger. Men i mindre enn et halvt århundre falt denne fantasien inn i science fiction- og popkulturens verden.

Forskere tror ikke lenger på eksistensen av utenomjordisk liv, i hvert fall ikke i vårt solsystem. Det mangler ikke på kandidater ennå. Fra og med Jupiters måner, spesielt i Europa, er det absolutt et hav av flytende vann under overflaten, som er den perfekte grobunn for liv, vil du si? Ingenting er sikkert.

Venus: Den beste kandidaten utover seg selv?

Faktisk er betingelsene for dannelsen av liv på en planet eller måne veldig spesifikke, og det er det absolutt ikke. Veldig gjestfri Venus At livet kan være forankret.

Likevel, uansett hvor merkelig det kan virke, kan livet bare være under de tetteste forholdene til vår neste. Det er langt mindre sannsynlig at forskere tror det. Man trenger ikke tenke et sekund på at det kan være liv på den flammende jorden til Venus. Sistnevnte er gjennomsnittlig 460 ° C, mens 96 % av pustende luft består av karbondioksid. Vinden blåser med en hastighet på 360 km i timen.

Så den såkalte «jordens tvillingsøster» trenger ikke en doktorgrad i astronomi for å forstå hvor gjestfri hun er. Men ifølge de mest pålitelige forskerne, Livets lommer er i Venus. Disse finnes i atmosfæren på planeten.

Faktisk fant dens forskning fra sovjeterne siden 70-tallet spor av ammoniakk rundt om på planeten. Siden den gang har forskere funnet spor av oksygen, men også av damp. Mange flere ledetråder tyder på at livet kan eksistere og kanskje ikke eksisterer fredag.

Ifølge en ny studie fra MIT-forskere ville Venus-skyer 50 kilometer over havet være det beste valget. Disse blir det også “Muligheten for å leve” Under svært spesifikke forhold.