Hva om den «nye Toku» snur Belgia ryggen? – Hele fotballen

I en alder av 18 imponerte Malik Fobana mange. La Cantoises unge kantspiller gjorde også sine første opptredener med belgiske Espoores. Men hans valg av sportslig nasjonalitet er langt fra over.

Integrert i det profesjonelle teamet forrige sesong, Malik Fobana Viser tydelige tegn på bedring. Denne sesongen har han allerede spilt 15 kamper, inkludert 10 starter, 2 mål og 2 målgivende pasninger.

Unggutten har blitt inspirert av flotte spillere og deler noen egenskaper med…Jeremy Toku. «Vennene mine og lagkameratene sammenligner meg med ham. En spiller jeg beundrer. Banen hans er utrolig. Spillestilen hans, evnen til å øke hastigheten, en-mot-en… Jeg vil spille med ham en dag», forklarer Fobana. Head Ladsday News.

Prestasjoner som har fanget oppmerksomheten til Belgia U21-trener Gil Swerts, men det er Guinea-utvalget som har ringt ham opp den siste tiden. «For A-laget,» bemerker han, og innrømmer at han vakler mellom de to sportsnasjonalitetene for fremtiden. Han kom likevel med en liten forespørsel til Belgia-treneren. Domenico Tedesco.

«Jeg har ikke valgt ennå, jeg må tenke på det. Faren min er en internasjonal spiller for Guinea – så det er ikke et lett valg. Hva er Tedesco? Velg meg? Så jeg ville sagt «ja» og valgt Belgia. Men det er ikke for nå.»