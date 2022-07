Hva om Michy Batshuayi blir i Chelsea?

Hva om en belgisk spiss gjemmer en annen i Chelsea? Romelu Lukaku har returnert til Inter og er nr. 9 i Thomas Tuchels tropp, som bare har styrket angrepet sitt så langt med Raheem Sterling utviklet på en ving.

«For øyeblikket kan Timo Werner, Kai Havards, Michy Batshuayi, Armando Broza og Raheem Sterling spille på bakerste ni. Vi får se hvordan ting utvikler seg.»Thomas Tuchel sa på sidelinjen av Blues» internship i Orlando, USA, som han beholdt Michy Batshuayi i sin 24-manns tropp.

Batsmannen, som var på lån i Besiktas forrige sesong, får en nesten uventet retur fra den tyske manageren. «Alle har en sjanse til å bevise seg selvinsisterer Tuchel. Ungdommer og spillere som Michy Batshuayi har fått en stor mulighet. Så det er opp til dem, de er ansvarlige for hva som kan skje, og de gir 100% av seg selv til det.»

Hvis Thomas Tuchel ønsker å beholde Batshuayi, er sjansene små for at han takker ja til å tjene som reservespiller – måneder før VM. Flere tyrkiske medier melder at spissen er på vei mot en avtale med Basaksehir, Nasser Sadlis klubb. Det vil være en permanent overgang for spilleren, hvis kontrakt går ut i London om elleve måneder.