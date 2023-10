Hva om minivanen returnerte i elektrisk versjon til Volkswagen?

På kreativ instagram sugarchu Jeg likte å forestille meg den elektriske versjonen av Sharan. En fiktiv modell kalt » Sharan ID », elegant og i stor grad inspirert av merkets ID.7 store sedan.

Fiktiv ID Sharan

Etter 27 års eksistens i termisk versjon, kommer minivanen en dag tilbake i elektrisk versjon? Sharan har trukket seg tilbake i 2022. Det må sies at mellom 1995, året Sharan ble lansert, og i dag, har markedet utviklet seg radikalt. Gjennom årene har den overveldende populariteten til SUV-er overgått minivans, som er på randen av utryddelse.

Det har ikke stoppet en entusiast fra å forestille seg hvordan ID.Sharan, en ny elektrisk generasjon av den store MPV-en, kan se ut. Bilen unnfanget av skaperen låner mange elementer fra ID.7-designet. Ultratynne LED-lykter og luftinntak T » I støtfangeren og en spiss linje bak.

Designet stemmer mer eller mindre overens med siste generasjon Sharan forresten. Denne elektriske konseptbilen fra Sharan har en aerodynamisk og elegant silhuett. På bildene som er publisert, ser den ut til å holde det opprinnelige løftet: et romslig interiør. Vi ser for oss at den kan utstyres med tre seterader og syv seter. Beboelighet verdig sin termiske forgjenger.

Kan minivans gjøre comeback?

Men er Volkswagen-konsernet virkelig klar til å relansere en MPV? Dette er langt fra bekreftet. Dette segmentet faller mellom SUV-er, som blir stadig mer populære modeller, og varebiler, som er modeller som tiltrekker seg nye kunder. Fremfor alt, med sitt flotte utseende, gir Volkswagen ID.Buzz ikke rom for muligheten for at Sharan kommer tilbake i en elektrisk versjon. Den er også effektivt en indirekte erstatning ved siden av den nye Multivan.

I alle fall i Europa. For i Kina, og generelt i Sørøst-Asia, er det ikke den samme historien. Disse store, familieorienterte kjøretøyene finner fortsatt sine fans. Volkswagen markedsfører Viloran der. I asiatiske markeder kan ID.Sharan-kortet ha sin plass. Under Geelys ledelse har Volvo nettopp formalisert EM90, en elektrisk minivan veldig lik Zeekr 009, den kinesiske modellen som tilbyr opptil 700 kilometer autonomi.

