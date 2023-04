Hva om private banker ikke lenger kan skape penger?

I siste episode av The Turning Point-podcast, vender vi tilbake til den nylige bankkrisen som fjernet Silicon Valley Bank i USA og Credit Suisse. Også en mulighet til å stille dypere spørsmål om banksystemet vårt. Spesielt med Eric Dorr, professor i makroøkonomi ved IESEG Lille Som stiller spørsmål ved det kritiske skaperproblemet.

En liten påminnelse Først av alt, i dag er det meste av pengene i omløp generert av kommersielle banker, ved hjelp av lån. Når en kunde låner penger i banken sin, krediterer banken det lånte beløpet på bankkontoen hans. Dette beløpet fremstår da som penger tilgjengelig for kunden, men registreres også som en gjeld fra kundens side til sin bank. Banken kan da bruke denne gjelden til å gi nye lån og dermed opprette ytterligere midler.

Banker kan på ingen måte gjøre dette, og de er bundet av en hel rekke regler for å begrense risiko og sikre kapitalreserver som anses som tilstrekkelige. Men – vi har nettopp opplevd det igjen – i tilfelle en krise kan tilliten til en bankinstitusjon forsvinne veldig raskt, og da er det statene og sentralbankene som må gå inn i katastrofen som brannmenn for å redde banker og innskudd . fra sine kunder.

Som et resultat av dette stiller noen økonomer spørsmål om vi i fremtiden ikke bør begrense pengeskapingen til sentralbanker alene. Økonom Eric Dorr forklarer at dette er en idé som får flere og flere følgere over tid: «Man kan tenke seg at i motsetning til det som skjer i dag, hvor bare banker har en konto i nasjonalbanken … I morgen kan du og jeg, alle … ha en konto i nasjonalbanken. Og det faktum at i dag alle nasjonalbanker tenker på å utvikle penger elektronisk gjør denne ideen langt mindre sannsynlig enn den var i går.».

En idé som uunngåelig bekymrer bankene fordi de frykter at hvis denne ideen blir realisert, vil de plutselig være ubrukelige i morgen. Men det legger Eric Dorr til «Forretningsbanker kan fortsatt opprettholde sin utlånsfunksjon. De vil låne fra sentralbanken og deretter gi lån til kunder fordi det er de som har erfaringen til å kunne skjerme gode og dårlige kunder bedre. Lengre enn kundeinnskudd, men de vil finansieres av sentralbanker og de vil gi lån til økonomien.»

Hvis du ønsker å dykke dypere inn i denne ideen, så vel som de andre store spørsmålene den nylige krisen stiller banksystemet vårt, Ta deg tid til å lytte til de 50 minuttene av denne ukens PODCAST «Déclic – Le Tournant». Tilgjengelig på Ovio og på nedlastingsplattformene dine.