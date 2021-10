Hva om skjermen på smarttelefonene våre justerer seg selv i fremtiden?

Kanadiske forskere har lyktes med å utvikle en ny teknologi som kan revolusjonere smarttelefonverdenen. Det er en slags polymer som regenererer seg selv. I utgangspunktet vil den bli brukt på smarttelefoner, som lar deg justere skjermen som magi.

Hvert år, uansett om smarttelefonene våre blir mer og mer effektive og tilbyr flere og flere nyttige funksjoner. Men de har et svakt punkt: skjermen bryter sannsynligvis i det minste sjokket. De fleste produsenter tilbyr skjermer med høy motstand for å kontrollere risikoen, men ingenting kan gjøres mot et dårlig fall på et fortau.

Hvis skjermen går i stykker, er kostnaden ved å bytte den ofte (veldig) høy. Dette er grunnen til at forskere ved Concordia University har jobbet med en polymer som er i stand til å regenerere automatisk uten ekstern inngrep og ved romtemperatur. Derfor, når den først er brukt til fremstilling av disse polymerskjermer, tillater den å fikse seg selv med magi.

Framtidens skjerm

Som du kan se, kan slik teknologi gi store besparelser på reparasjoner, men fremfor alt kan forbedre levetiden til smarttelefoner. Men du kan tenke deg, det er vanskelig teknologi å implementere, fordi vi snakker om svært sensitive og sofistikerte berøringsskjermer. Det er derfor viktig å lykkes med å integrere denne selvreparasjonsevnen uten å gå på kompromiss med de mekaniske egenskapene til skjermene.

“Målet vårt er ikke å kompromittere styrken til nettverket når vi legger til den dynamiske evnen til å helbrede seg selv fra skader og riper. Vi fokuserer på å helbrede riper ved romtemperatur. Denne egenskapen skiller forskningen vår fra andre,” forklarer Twingle Patel, medlem av teamet bak funnet.

“Derfor sparer disse produktene forbrukere tid og penger, samtidig som de reduserer forbrukernes levetid og miljøbelastning,” legger Pothana Gandhi Nellepalli til, medforfatter av artikkelen. Vi snakker om skjermer, men denne teknologien kan også brukes i andre komponenter på smarttelefoner, for eksempel batteri. Ingen vil si at det ikke er et kraftigere batteri over tid, ikke sant? Ifølge forskere, takket være deres oppfinnelse, kan vi lade batteriene ved å gå.

