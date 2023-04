Hva om vi betaler deg for reiser du ikke tok?

80 euro per måned: det er den positive prisen

Det er selvsagt ikke nok å være hjemme for å motta disse pengene. Du må først melde deg på anti-crowding-programmet. Deretter vil hovedstaden sjekke om du er i disse forholdene, dvs. at du foretar vanlige rushtidspendler på motorveiene A1 og A23. Denne verifiseringsfasen strekker seg over flere måneder og fungerer med kameraer for registrering av registreringsskilt. Til slutt, hvis du er en av de 5000 som er valgt, vil du få utbetalt opptil €2 per unngått reise, opptil maksimalt €80 per måned, fra september 2023 til juni 2024.

For dette må deltakerne faktisk endre vanene sine. Endring av tidsplaner, fjernpendling, samkjøring eller bruk av offentlig transport er akseptable alternativer. Så det er ikke snakk om å bare justere reiseruten: dokumenter som beviser atferdsendringen vil være nødvendig.

Derfor, i stedet for å belaste bilbruk i peak-time, berører vi bilistenes lommebøker på en annen måte: ved å fylle den opp.

«Målet er å redusere biltrafikken med 6 %.forklarer Sebastien Lebretre, ordfører i La Madeleine og visepresident i den europeiske byen Lille.Hvis vi fjerner 750 kjøretøy mellom 07.00 og 09.00 og mellom 16.30 og 18.30, vil vi fortsatt oppleve forsinkelser, men ikke flere køer.«